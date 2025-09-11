W samochodzie D4vd znaleziono ciało kobiety. Muzyk współpracuje z policją po makabrycznym odkryciu

Ciało kobiety znalezione w Tesli muzyka

W poniedziałek, 8 września, policja w Los Angeles odkryła ciało kobiety w Tesli zarejestrowanej na znanego muzyka D4vd (David Anthony Burke). Samochód znajdował się na parkingu policyjnym w Hollywood po odholowaniu go z dzielnicy Bird Streets w Hollywood Hills, gdzie został porzucony pięć dni wcześniej.

Makabryczne odkrycie w Hollywood

Funkcjonariusze zostali wezwani z powodu intensywnego zapachu wydobywającego się z auta. W bagażniku z przodu pojazdu odnaleziono torbę z ciałem w stanie zaawansowanego rozkładu. Początkowo nie było możliwe ustalenie tożsamości zmarłej osoby, jednak później potwierdzono, że ofiarą jest kobieta.

D4vd współpracuje z organami ścigania

Rzecznik muzyka poinformował, że artysta został poinformowany o sprawie i mimo że jest w trasie koncertowej, „w pełni współpracuje z policją”. 9 września D4vd zagrał koncert w Minneapolis w stanie Minnesota.

Kim jest D4vd?

D4vd, a właściwie David Anthony Burke, to pochodzący z Teksasu 20-letni wokalista i autor tekstów. W kwietniu wydał debiutancki album i szybko zyskał popularność w świecie muzyki alternatywnej i R&B.

Policja prowadzi śledztwo

Śledczy badają okoliczności, w jakich ciało znalazło się w samochodzie artysty. Na ten moment policja nie potwierdziła żadnych szczegółów dotyczących przyczyn śmierci kobiety ani ewentualnych powiązań muzyka z tą sprawą.