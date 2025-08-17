Szukaj
CGM

Vito Bambino: „Czasu nie cofnę – wiem, bo próbowałem”

"Nie zawsze miałem na barkach aż tyle spraw, które kradną mi sen".

2025.08.17

opublikował:

Vito Bambino: „Czasu nie cofnę – wiem, bo próbowałem”

Foto: H. Misiaczyk

Wątek manipulowania czasem jest bardzo popularny w kulturze. „Wehikuł czasu”, „Autostopem przez Galaktykę”, „Seksmisja”, „Harry Potter”, „Powrót do przyszłości” – przykłady można mnożyć w nieskończoność. Naturalnie chęć zmieniania czasu pojawia się także w normalnym życiu, choćby u Vito Bambino. Muzyk podzielił się dziś z fanami nową piosenką „Dwadzieścia”, a przy okazji podzielił się z fanami garścią przemyśleń na temat czasu i funkcjonowania w nim.

Ostatnio dużo myślę o czasie – zaczął Vito.

– O tym, jakie przyszło i przyjdzie mi grać rolę na jej osi oraz jakie w ogóle znaczenie ma mój osobisty ślad. Ojciec, mąż, syn, brat, przyjaciel, artysta lub clown. Dla każdego coś innego.

Codziennie, w każdej z tych odsłon, staram się być trochę lepszą wersją niż w przeddzień. Raz wobec innych a miejscami wobec siebie samego. Wszystkie mniejsze i większe błędy przelatują przed oczami na krótko przed snem, kiedy fanfary miasta cichną. Wracam wtedy do tych chwil i sytuacji tak jakbym chciał je przeżyć jeszcze raz.

„Mogę wszystko” zmienia się w „mogę, co mogę”

Tylko że tym razem wszystko zrobiłbym lepiej, czulej lub mądrzej. Z czasem jednak zauważam, iż ta właśnie “mądrość” wynika z błędów, które popełniamy. Że przychodzi dopiero z wnioskiem wyciągniętym z danego momentu. Czasu nie cofnę – wiem, bo próbowałem. Nie zawsze jednak miałem na barkach aż tyle spraw które kradną mi sen.

Był czas, w którym WSZYSTKO było możliwe. Każde, nawet najdalsze marzenie było po prostu jeszcze niespełnione, ale tak naprawdę na wyciągniecie ręki, gdyż “wszystko przede mną”. Z wiekiem i towarzyszącymi jemu obowiązkami to niekończące się jutro zaczyna się jednak… kurczyć. Marzenia o lataniu zderzają się z fizyką, wiara w to, że “mogę wszystko” powoli refrazuję w “mogę, co mogę”, a skillsy na boisku topnieją razem z lodowcami.

Nie ma w tym nic złego – tak już jest. Bądź co bądź – miło wracać do tych lekkich chwil, kiedy czułem się dosłownie nieśmiertelny. Okazyjnie za nimi tęsknie…

Ostatnio dużo myślę o czasie. O tym, jak niesamowicie przyspieszył po dwudziestce – stwierdził artysta.

 

Tagi


Popularne newsy

Bonson brutalnie skwitował diss Mesa
NEWS

Bonson brutalnie skwitował diss Mesa

Tede nie rozumie? Mes tłumaczy, dlaczego zdissował go w takiej formie
NEWS

Tede nie rozumie? Mes tłumaczy, dlaczego zdissował go w takiej formie

Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza
NEWS

Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza

Słuchacze Mesa także psioczą na diss. Co na to artysta?
NEWS

Słuchacze Mesa także psioczą na diss. Co na to artysta?

Quebo pojawi się na koncercie Taco Hemingwaya?
NEWS

Quebo pojawi się na koncercie Taco Hemingwaya?

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”
NEWS

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni
NEWS

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni

Polecane

CGM
Dlaczego Dave Mustaine zdecydował, że Megadeth pożegna się ze sceną?

Dlaczego Dave Mustaine zdecydował, że Megadeth pożegna się ze sceną?

Artysta wyjaśnił powody swojej decyzji.

38 minut temu

CGM
Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

"Pokaż mi palcem tę moją 'najgorszość'".

47 minut temu

CGM
Beata Kozidrak otwarcie o swoich problemach zdrowotnych: „Byłam chwilę na tamtym świecie”

Beata Kozidrak otwarcie o swoich problemach zdrowotnych: „Byłam ...

"Muszę się wyleczyć" - mówi gwiazda, która po wielomiesięcznej przerwie wraca do aktywności.

1 godzinę temu

CGM
Ed Sheeran w koszulce polskiego klubu piłkarskiego

Ed Sheeran w koszulce polskiego klubu piłkarskiego

Miły gest Brytyjczyka.

3 godziny temu

CGM
LL COOL J poprowadzi MTV Video Music Awards 2025: historyczny debiut ikony hip-hopu

LL COOL J poprowadzi MTV Video Music Awards 2025: historyczny debiut i ...

Raper po raz pierwszy gospodarzem MTV VMA

5 godzin temu

CGM
Szef Universalu o Drake’u: „Dlaczego miałbym sabotować artystę, w którego karierę zainwestowaliśmy setki milionów dolarów”

Szef Universalu o Drake’u: „Dlaczego miałbym sabotować art ...

Sir Lucian Grainge o oskarżeniach Drake'a dotyczących beefu z Kendrickiem

5 godzin temu