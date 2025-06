Ujawniono, ile kosztowała produkcja wczorajszego wydarzenia online Quebonafide

Wczorajszym wydarzeniem online, czyli „Aktem I” Quebonafide oficjalnie rozpoczął swoje trzydniowe pożegnanie ze sceną. Dziś i jutro raper występuje na wyprzedanym PGE Narodowym, a potem odwiesza mikrofon na kołek. Za obejrzenie widowiska fani musieli zapłacić 99 zł. Niektórzy nie ukrywają, że to wysoka cena.

Czwartkowy event był spektakularną produkcją, a tym samym drogą produkcją. Kanał Zero opublikował dziś materiał, w którym ujawniono, że całość kosztowała ok. 5,5 mln i była owocem czteroletniej pracy.

„Odbiliśmy się od prawie wszystkich portali streamingowych”

– Prace zaczęły się, jak ogłosiliśmy ostatnią trasę, bo już tam grałem np. fragment, że nie wiszę pieniędzy Sentino. Pomysł ewoluował bardzo mocno w trakcie realizacji do samego końca wprowadzaliśmy poprawki. Odbiliśmy się od prawie wszystkich portali streamingowych, więc postanowiliśmy to zrealizować samodzielnie i było warto, hehe – napisał do pracownika Kanału Zero w prywatnej konwersacji Kuba.

Podejrzewamy, że teraz serwisy VOD będą się ustawiały w kolejce o możliwość umieszczenia „Aktu I” w swoich bibliotekach. Quebo deklarował jednak, że jedyną szansą na obejrzenie widowiska, był wczorajszy stream.