Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego artysty 2025 roku

Trasa koncertowa „Cowboy Carter” Beyoncé oficjalnie została uznana za najbardziej dochodową trasę 2025 roku w kategorii solowych artystów. Wyniki finansowe potwierdzają nie tylko ogromną popularność artystki, ale również jej wyjątkową pozycję w historii muzyki rozrywkowej i country.

Rekordowe wyniki finansowe trasy „Cowboy Carter”

Według danych Billboard Boxscore, trasa „Cowboy Carter” objęła 32 koncerty, które wygenerowały 407,6 miliona dolarów przychodu, przy sprzedaży około 1,6 miliona biletów. Ostatni koncert odbył się w lipcu 2025 roku w Las Vegas, kończąc jeden z najbardziej spektakularnych tournée ostatnich lat.

Dzięki temu wynikowi Beyoncé wyprzedziła wszystkich innych solowych artystów koncertujących w 2025 roku, umacniając swoją pozycję jako globalnej ikony muzyki i sceny live.

Beyoncé wyprzedza The Weeknd i ustanawia nowy standard

Drugie miejsce w zestawieniu solowych artystów zajął The Weeknd ze swoją trasą „After Hours Til Dawn”, która w 2025 roku przyniosła 336,7 miliona dolarów przychodu. Warto jednak zaznaczyć, że jego trasa rozpoczęła się już w 2022 roku i była największą trasą w historii męskich artystów.

Jeśli chodzi o najbardziej dochodową trasę roku ogółem, liderem pozostaje Coldplay z trasą „Music Of The Spheres”, która w 2025 roku przyniosła 464,9 miliona dolarów. Globalna trasa zespołu przekroczyła już łączny próg 1 miliarda dolarów, co udało się wcześniej tylko jednemu tournée w historii.

Najbardziej dochodowa trasa country w historii

„Cowboy Carter” przeszła do historii nie tylko jako najlepiej zarabiająca trasa solowego artysty w 2025 roku, ale również jako najbardziej dochodowa trasa country wszech czasów. Żadne inne tournée w tym gatunku nie przekroczyło wcześniej granicy 400 milionów dolarów, co potwierdził serwis Pollstar.

To przełomowy moment dla muzyki country, która dzięki Beyoncé dotarła do zupełnie nowej, globalnej publiczności.

Beyoncé pierwszą Amerykanką z dwoma trasami powyżej 400 mln dolarów

Dzięki sukcesowi „Cowboy Carter” Beyoncé została pierwszą amerykańską artystką, która może pochwalić się dwiema trasami koncertowymi przekraczającymi 400 milionów dolarów przychodu. Jej poprzednia trasa „Renaissance” z 2023 roku wygenerowała aż 579 milionów dolarów podczas 56 koncertów.

Co więcej, „Cowboy Carter” jest najkrótszą trasą w historii, która osiągnęła ten finansowy próg, wyprzedzając m.in. tournée The Rolling Stones czy Metallicy.

Nowa strategia koncertowa: mniej miast, większe wydarzenia

Tym razem Beyoncé postawiła na koncertowe rezydencje w zaledwie dziewięciu miastach, takich jak Los Angeles, Nowy Jork, Atlanta, Londyn czy Las Vegas. Każda lokalizacja gościła kilka koncertów, co znacząco odróżniało trasę od „Renaissance Tour”, która odwiedziła 39 miast w 17 krajach.

Ta strategia okazała się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i finansowym.

Goście specjalni i niezapomniane momenty na trasie

Trasa „Cowboy Carter” obfitowała w niespodziewane występy gości specjalnych. Podczas finałowego koncertu doszło do reunionu Destiny’s Child, a w Atlancie na scenie pojawił się Jay-Z, wykonując wspólnie z Beyoncé „Crazy In Love” oraz swoje solowe utwory.

W Paryżu artystka zaskoczyła publiczność, zapraszając Miley Cyrus, z którą po raz pierwszy na żywo wykonała utwór „II Most Wanted”.

Beyoncé nie zwalnia tempa

Sukces trasy „Cowboy Carter” potwierdza, że Beyoncé pozostaje jedną z najpotężniejszych postaci światowego przemysłu muzycznego. Pomimo doniesień o kradzieży nośników z nieopublikowaną muzyką oraz spekulacji na temat nadchodzącego rockowego albumu „Act III”, artystka nieustannie utrzymuje zainteresowanie fanów i mediów na najwyższym poziomie.