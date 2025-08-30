Tomb do Sokoła: „Patrz, jaki miałeś influence na młodego człowieka”

fot. mat. pras.

W kawałku „1000 dni freestyle” z krążka „1-800-OŚWIECENIE” Taco Hemingway nawijał: „Wychował mnie Eldo, Joka, Pezet i Sokół, Fisz, Emade, Łona, Webber”. Masa raperów mogłaby się podpisać pod tą deklaracją. Po trzech dekadach na scenie Wojtek Sokół dorobił się miana nie tylko jednego z najważniejszych, ale i najbardziej wpływowych raperów na polskiej scenie. Lista artystów, którzy się nim inspirowali, jest niezwykle długa. W tym gronie jest m.in. Tomb, który oddał dziś warszawskiemu gigantowi cześć w mediach społecznościowych

Tomb pisze do Sokoła

Reprezentant SBM Labelu od wczoraj intensywnie poszukuje słuchawek, które spełnią jego oczekiwania. Raper zwrócił się do fanów z prośbą o pomoc w wyborze konkretnego modelu. Na tym jego instagramowa aktywność się nie kończy. Artysta wygrzebał w archiwum zdjęcia, pokazujące, że już w młodości był zajawiony rapem (dziś niekoniecznie jest, o czym opowiedział w nowym wywiadzie Szalonemu Reporterowi). W stories na Instagramie Tomba pojawiło się zdjęcie, na którym raper układa ręce w „Z” ZIP Sładu.

– Lewa na górze, patrz Sokół, jaki miałeś influence na młodego człowieka – napisał Tomb, oznaczając Sokoła.

Co na to reprezentant ZIP Składu? Raper udostępnił story Tomba na swoim profilu, pozdrawiając młodszego kolegę słowem: – Piątka!