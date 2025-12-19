CGM

The Roots wracają do Polski po 14 latach – w lipcu koncert w Warszawie

Jeden z najważniejszych zespołów światowego hip-hopu zagra w Polsce

2025.12.19

The Roots wracają do Polski po 14 latach – w lipcu koncert w Warszawie

Legendarny zespół The Roots, jeden z najważniejszych przedstawicieli światowego hip-hopu, ponownie zagra w Polsce. Po prawie 14 latach przerwy formacja wystąpi 7 lipca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Kim są The Roots?

The Roots to kolektyw z Filadelfii, założony przez Questlove’a i Black Thoughta pod koniec lat 80. Zespół zasłynął unikalnym łączeniem hip-hopu, jazzu, soulu i funku. Od ponad trzech dekad grupa wyznacza trendy w muzyce granej na żywo, inspirując kolejne pokolenia artystów i fanów.

Największe osiągnięcia zespołu

Formacja była aż dwanaście razy nominowana do nagrody GRAMMY, a jej koncerty uchodzą za jedne z najbardziej energetycznych i muzycznie dojrzałych na świecie. Globalną popularność The Roots umocniła także działalność telewizyjna – zespół pełni funkcję house bandu w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Koncert The Roots w Warszawie – szczegóły wydarzenia

W lipcu 2026 roku polscy fani będą mogli usłyszeć na żywo materiał z bogatej dyskografii The Roots. Występ odbędzie się na Letniej Scenie Progresji, a jako support wystąpi Oddisee & Good Company Band. Organizatorem wydarzenia jest BIG x L2L – Live2Listen.

Bilety na The Roots już w sprzedaży

Bilety na koncert są dostępne online. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo jedną z najbardziej wpływowych formacji w historii hip-hopu.

THE ROOTS – koncert | Warszawa | 7 lipca 2026 | Letnia Scena Progresji

