The Rolling Stones wznawiają klasyczny album

fot. mat. pras.

Prawie pięć dekad po premierze The Rolling Stones szykują się do wydania reedycji albumu „Black and Blue” z 1976 r. Zapowiedziana na 14 listopada edycja super deluxe będzie ostateczną wersją klasycznego krążka.

„Black and Blue” wyznaczył dla zespołu nowy, odważny rozdział. Teraz materiał powraca w imponująco odświeżonej, poszerzonej wersji, dostępnej w wielu formatach.

Album trafi na rynek m.in. w wersjach 5LP oraz 4CD. W obu edycjach znajdą się także płyta Blu-ray, stustronicowa książka w twardej oprawie oraz replika plakatu z trasy. Limitowana wersja 5LP na ekskluzywnym czarno-niebieskim marmurkowym winylu będzie dostępna u wybranych sprzedawców internetowych. Równolegle ukażą się uproszczone edycje dwu- i jednopłytowe na winylu i CD, a także limitowany winyl 1LP typu zoetrope z animacją logotypu grupy.

Debiut Ronniego Wooda

„Black and Blue” to trzynasty album studyjny Stonesów, pierwszy po odejściu gitarzysty Micka Taylora, którego ostatecznie zastąpił Ronnie Wood. Słynne sesje nagraniowe pełniły funkcję przesłuchań – uczestniczyli w nich gitarowi mistrzowie Harvey Mandel, Wayne Perkins, Jeff Beck i Robert A. Johnson. Ostatecznie, po rozstaniu z The Faces, do zespołu oficjalnie dołączył Wood, który zagrał na tym albumie w trzech nagraniach. Wkrótce potem muzyk podpisał kontrakt na trasę po USA, rozpoczynając wieloletnią współpracę ze Stonesami, która zaowocowała dziesiątkami tras i nagrań koncertowych i studyjnych. W nowym wywiadzie, zamieszczonym w zestawie, Ronnie wspomina swój debiut w 1976 roku słowami: „Właśnie tutaj było moje miejsce”.

Muzycznie „Black and Blue” pokazał otwartość Stonesów na nowe brzmienia, łącząc rockowy pazur z reggae, funkiem i soulem. Na albumie znalazły się m.in. pełen groove’u „Hot Stuff”, porywający „Hand of Fate”, nastrojowa ballada „Fool to Cry”, uwielbiane przez fanów „Memory Motel” oraz „Melody” z wyrazistym udziałem Billy’ego Prestona, który odegrał dużą rolę w całym projekcie. Był to drugi album zespołu w całości wyprodukowany przez duet Jagger/Richards pod szyldem „The Glimmer Twins”. Po premierze płyta trafiła na szczyt amerykańskiego zestawienia sprzedaży i utrzymała się tam przez cztery tygodnie, zyskując status platyny; w Wielkiej Brytanii w maju 1976 roku dotarła do drugiego miejsca.

Reedycja z 2025 r. zawiera zupełnie nowy miks przygotowany przez cenionego producenta Stevena Wilsona oraz dodatkowy dysk z sześcioma niepublikowanymi wcześniej nagraniami – w tym kompozycję Jaggera i Richardsa „I Love Ladies” oraz energetyczną wersję utworu Shirley & Company „Shame, Shame, Shame”, którego można już posłuchać na platformach streamingowych. W zestawie znalazły się również cztery instrumentalne jamy Stonesów z sesji w 1975 r. z udziałem zaproszonych gitarzystów.

Nowy klip The Rolling Stones

„Shame, Shame, Shame” doczekało się teledysku autorstwa uznanej holenderskiej artystki Camille Boumans. Klip jest połączeniem materiałów z archiwów grupy, ręcznie rysowanej animacji i nowoczesnych efektów. Wielokrotnie nagradzany charakterystyczny styl Boumans wnosi świeżą energię do dziedzictwa Stonesów.

Nie lada gratką dla fanów będzie zapis koncertów z londyńskiego Earls Court Exhibition Centre, gdzie na scenie z zespołem pojawili się Ian Stewart, Billy Preston i Ollie Brown. Każdy z nich współtworzył także nagrania studyjne.

Dołączony dysk Blu-ray zawiera niepublikowaną wcześniej telewizyjną rejestrację występu Stonesów w paryskich Les Abattoirs z 1976 r. oraz miksy albumu i koncertu w formacie Dolby Atmos. Całość uzupełniają nagrania w wysokiej rozdzielczości stereo. Częścią boksu super deluxe jest książka w twardej oprawie, w której znalazły się nowy esej autorstwa eksperta od Stonesów Paula Sextona, ekskluzywne fotografie oraz wywiad z Ronniem Woodem. W skład zestawu wchodzi również plakat z paryskiego koncertu z 1976 r.