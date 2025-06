The Hives udostępnili premierowy utwór

fot. Dean Bradshow

Rockowy zespół The Hives zapowiedział niedawno nowy album. Siódma płyta grupy jest pełna energii, radości, gniewu i życia. „The Hives Forever Forever The Hives” ukaże się 29 sierpnia nakładem Play It Again Sam, tymczasem już teraz można posłuchać singla „Paint A Picture”.

Piosence towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez Filipa Nilssona i Henry’ego Moore’a Seldera, którzy wcześniej współpracowali z zespołem przy ich globalnym rockandrollowym przeboju „Hate To Say I Told You So”.

Mike D współproducentem albumu The Hives

Składający się z trzynastu utworów “The Hives Forever Forever The Hives” powstał we współpracy z cenionymi producentami – Pelle Gunnerfeldtem i Mike’em D z Beastie Boys. Grupa nagrywała w studiach Yung Lean/YEAR0001, jak i Riksmixningsverket. To drugie, noszące imię nikogo innego jak Benny’ego Anderssona, słynnego członka ABBY, znajduje się w Sztokholmie. Album został nagrany pod okiem ich wieloletniego współpracownika, Pelle Gunnerfeldta, którego prace z Viagra Boys, Yung Lean i Elvira są znane na całym świecie. Co więcej, najznamienitszy gość, Mike D z legendarnych Beastie Boys, wyruszył za morze, aby dołączyć do procesu twórczego, goszcząc zespół w swoim studiu na słonecznych wybrzeżach Malibu. Swoją radą służył również ceniony Josh Homme z Queens of the Stone Age.