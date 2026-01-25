The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Raper The Game ostatnio pojawił się w podcaście Drop The Lo, prowadzonym przez Evelyn Lozadę i jej córkę Shaniece Hairston, z którą ma syna Blaze (urodzonego w 2024 roku). Podczas rozmowy artysta zaprzeczył wszystkim kontrowersyjnym plotkom dotyczącym rzekomego trójkąta seksualnego z matką i córką.
The Game odpowiada na skandaliczne plotki
Shaniece Hairston wprost zapytała rapera, czy kiedykolwiek miał intymne stosunki z jej matką i czy doszło do trójkąta. The Game stanowczo zaprzeczył, określając te pogłoski jako „absurdalne i obrzydliwe”. Dodał również:
„Nie dajemy sobie nawet tego typu energii ani takich wibracji.”
Evelyn Lozada również odniosła się do plotek, podkreślając ich komiczny, a nie niebezpieczny charakter.
„Kiedy ktoś wymyśla rzeczy o tobie, nie znając cię wcale, najlepszą odpowiedzią jest po prostu ignorować to i iść dalej” – stwierdziła Lozada.
Skupienie na rodzinie
The Game podkreślił, że od czasu narodzin syna Blaze’a ich relacje skoncentrowały się wyłącznie na rodzinie:
„To świetna, gansterska mała rodzina.”