The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Raper The Game ostatnio pojawił się w podcaście Drop The Lo, prowadzonym przez Evelyn Lozadę i jej córkę Shaniece Hairston, z którą ma syna Blaze (urodzonego w 2024 roku). Podczas rozmowy artysta zaprzeczył wszystkim kontrowersyjnym plotkom dotyczącym rzekomego trójkąta seksualnego z matką i córką.

The Game odpowiada na skandaliczne plotki

Shaniece Hairston wprost zapytała rapera, czy kiedykolwiek miał intymne stosunki z jej matką i czy doszło do trójkąta. The Game stanowczo zaprzeczył, określając te pogłoski jako „absurdalne i obrzydliwe”. Dodał również:

„Nie dajemy sobie nawet tego typu energii ani takich wibracji.”

Evelyn Lozada również odniosła się do plotek, podkreślając ich komiczny, a nie niebezpieczny charakter.

„Kiedy ktoś wymyśla rzeczy o tobie, nie znając cię wcale, najlepszą odpowiedzią jest po prostu ignorować to i iść dalej” – stwierdziła Lozada.

Skupienie na rodzinie

The Game podkreślił, że od czasu narodzin syna Blaze’a ich relacje skoncentrowały się wyłącznie na rodzinie: