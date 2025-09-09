Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Szukaj
Tede wciela się w postać babci urodzonej w 1897 roku

2025.09.09

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Tede jako „babcia z 1897 roku”

W najnowszym odcinku internetowego programu na kanale ZDvpy pojawiła się scenka, w której Tede wciela się w postać babci urodzonej w 1897 roku. Całość zaczyna się od rozmowy przez domofon – Warga pyta o Jacka Granieckiego, a „babcia” odpowiada, że jest starą kobietą i Tede od dawna już nie mieszka pod tym adresem. To nawiązanie do klipu „Samica psa” Mesa, w którym raper przychodzi pod dom Jacka i dzwoni do niego domofonem.

Humor i kpiny zamiast poważnego dissu

Zamiast bezpośredniego ataku, Tede i Warga postawili na satyrę i żartobliwe ujęcie sytuacji. Ta forma kpin podkreśla dystans do konfliktu i jednocześnie dostarcza fanom rozrywki. Dzięki temu materiał szybko rozszedł się w sieci i stał się viralem w środowisku rapowym.

Tło konfliktu Tede – Mesa

Relacja pomiędzy Tede a Mesem od lat budzi emocje w polskim hip-hopie. Wcześniejsze zaczepki, komentarze i aluzje tylko podsycały napięcie. Teraz żartobliwe nagranie z „babcią Tedego” stało się kolejnym elementem beefu, który śledzą zarówno fani, jak i media rapowe.

@czlowiekwargaOto konfrontacja z Babcią TeDego urodzoną w 1897 roku więc trochę szacunku! Jacka nie było♬ dźwięk oryginalny – Człowiek Warga

 

 

