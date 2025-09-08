Szukaj
Ten Typ Mes odpuszcza beef?

Raper wjeżdża z nowym kawałkiem.

2025.09.09

opublikował:

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

fot. Wiktor Franko

O północy na platformach streamingowych pojawił się nowy numer Tego Typa Mesa. Słuchacze spodziewali się odpowiedzi na ostatni diss Tedego, tymczasem Mes zaskoczył, publikując kolejny singiel zapowiadający jego nadchodzący album. „Wiesz, jak jest – ksywa to Mes / Ateista a czuję się jak bless” – nawija w kawałku „Ksywa to Mes” warszawski raper.

Koniec beefu z TDF-em?

Czy publikacja singla zamiast nowego dissu oznacza, że Ten Typ Mes odpuścił sobie beef z TDF-em? Póki co brak informacji na ten temat. Raper deklarował wprawdzie, że nie odpuści przeciwnikowi za to, że ten w numerze „Deadlajny” nawiązał do jego syna. Później jednak Tede odpowiedział na „Samicę psa” dziesięciominutowymi „3 komorami”, co słuchacze odebrali jako ostateczny triumf szefa NWJ. Niewykluczone, że Mes stracił po tym kawałku ochotę do walki.

Tagi


