Łatwogang bije rekord Guinnessa. Nikt do tej pory, nie zebrał takiej kwoty podczas streamu

To wydarzenie przechodzi do historii internetu i działań charytatywnych. Podczas trwającego streama Łatwoganga udało się zebrać ponad 85 mln złotych na pomoc dzieciom chorującym na nowotwory.

Tym samym padł rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne, co natychmiast wywołało ogromne poruszenie w sieci.

Poprzedni rekord został zdeklasowany

Dotychczasowy wynik należał do Francji, gdzie w 2025 roku podczas podobnej akcji charytatywnej zebrano około 19,5 miliona dolarów.

W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że polska inicjatywa Łatwoganga wielokrotnie przebiła poprzedni rekord, ustanawiając nowy poziom globalnej mobilizacji widzów internetowych.

Zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters

Całość środków została przeznaczona na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, która zajmuje się pomocą dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi.

Stream przyciągnął uwagę tysięcy widzów oraz wielu znanych osób, a dynamiczny przebieg transmisji sprawił, że zbiórka rosła w błyskawicznym tempie.

Rekord Guinnessa i historyczny moment

Po zakończeniu weryfikacji przez Księgę Rekordów Guinnessa, polski stream ma zostać oficjalnie uznany za największą charytatywną zbiórkę przeprowadzoną na żywo w historii.

To wydarzenie stawia polski internet w globalnym centrum uwagi i pokazuje, jak ogromną siłę może mieć społeczność online, gdy łączy się w jednym celu.

Internetowa akcja, która przeszła oczekiwania

To, co zaczęło się jako internetowa inicjatywa, przerodziło się w rekordowe wydarzenie o światowym zasięgu. Łatwogang wraz z uczestnikami streama udowodnił, że transmisje na żywo mogą realnie wpływać na skalę pomocy charytatywnej.

Zaangażowanie widzów, celebrytów i influencerów sprawiło, że wynik przekroczył wszelkie wcześniejsze prognozy.

