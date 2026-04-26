Fagata i Oliwka Brazil pogodzone na streamie Łatwoganga. Nie było jednak łatwo…

Trwająca akcja charytatywna Łatwoganga ponownie doprowadziła do nieoczekiwanych zwrotów akcji. W ramach internetowego streama, którego celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci chorych na nowotwory, doszło do telefonicznego „pojednania” między Fagatą a Oliwką Brazil.

Inicjatywa od wielu dni gromadzi ogromne kwoty i jednocześnie łączy osoby ze świata internetu, muzyki i show-biznesu – nawet te, które wcześniej były ze sobą skonfliktowane.

Fagata i Oliwka Brazil próbują zakopać topór wojenny

Relacje Fagaty i Oliwki Brazil od dłuższego czasu były napięte. Raperki publicznie wymieniały się mocnymi słowami, a ich konflikt przenosił się również do internetu i muzycznych dissów.

Podczas streamu Łatwoganga Fagata zdecydowała się wykonać telefon do swojej rywalki, gdy zbiórka osiągnęła ustalony próg finansowy. Rozmowa odbyła się na oczach widzów i szybko stała się jednym z najbardziej komentowanych momentów transmisji.

„Nie jesteś bliska mojemu sercu” – szczera rozmowa na wizji

Choć inicjatywa miała charakter pojednawczy, rozmowa między artystkami była daleka od typowego „happy endu”. Oliwka Brazil wprost przyznała, że nie darzy Fagaty sympatią ani nie podziela jej wartości, podkreślając jednocześnie, że najważniejszy jest cel charytatywny.

Zaproponowała jednak symboliczny gest zakończenia konfliktu w postaci „wirtualnej piątki” i neutralnych relacji.

Fagata z kolei zaznaczyła, że mimo chłodnego tonu rozmowy, najważniejszy pozostaje cel zbiórki i pomoc dzieciom.

Stream Łatwoganga jako miejsce nieoczekiwanych pojednań

To nie pierwszy raz, gdy podczas transmisji dochodzi do mediacji między skłóconymi osobami. Wcześniej podobne momenty dotyczyły innych znanych postaci internetu i show-biznesu, które – często pod presją widzów i celu charytatywnego – decydowały się na symboliczne gesty zgody.

Cały projekt pokazuje, że internetowa zbiórka może nie tylko generować ogromne środki finansowe, ale też wpływać na relacje między znanymi osobami.