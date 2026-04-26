Mata namówił Szczęsnego do gry w swojej drużynie. Łatwogang przekroczył 160 milionów złotych

Rekordowa zbiórka rośnie w zawrotnym tempie

2026.04.26

Charytatywny stream Łatwoganga osiągnął kolejny historyczny poziom. Kwota zbiórki przekroczyła już 160 milionów złotych, co czyni akcję jedną z największych internetowych inicjatyw pomocowych w historii.

Całość środków trafia do Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci walczące z chorobami nowotworowymi. Do akcji dołączają kolejne znane osoby ze świata muzyki, sportu i show-biznesu.

Mata i Wojciech Szczęsny łączą siły na streamie

Jednym z najgłośniejszych momentów transmisji było pojawienie się Maty oraz Wojciecha Szczęsnego. Raper namówił bramkarza reprezentacji Polski do wyjątkowego wyzwania.

Szczęsny zadeklarował, że przy obecnym wyniku zbiórki zagra co najmniej jeden mecz w drużynie Maty, czyli LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Ta niespodziewana deklaracja natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów.

Gwiazdy wspierają akcję Łatwoganga

Stream przyciąga największe nazwiska z różnych branż. Tylko jednego dnia w transmisji pojawili się m.in. Borys Szyc, Magda Gessler oraz Katarzyna Dowbor.

Obecność znanych postaci nie tylko zwiększa zainteresowanie wydarzeniem, ale także realnie wpływa na tempo wpłat, które wciąż rośnie.

150 milionów i międzynarodowa akcja

To jednak nie koniec ambitnych planów. Przy osiągnięciu poziomu 150 milionów złotych, Wojciech Szczęsny zapowiedział kolejne wyzwanie – chce namówić młodą gwiazdę światowego futbolu, Lamine Yamal, do nagrania TikToka z utworem „Diss na raka”.

Taki ruch mógłby jeszcze bardziej zwiększyć globalny zasięg akcji i przyciągnąć uwagę międzynarodowej publiczności.

Internetowa siła, która zmienia rzeczywistość

Akcja Łatwoganga pokazuje, jak ogromny wpływ mają dziś media społecznościowe. Połączenie rozrywki, zaangażowania influencerów i realnego celu charytatywnego sprawiło, że zbiórka przekroczyła wszelkie oczekiwania.

Polski internet po raz kolejny udowadnia, że potrafi działać wspólnie – i na naprawdę ogromną skalę.

