Szukaj
CGM

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Niepokojące doniesienia ze Stanów.

2025.09.24

opublikował:

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

fot. mat. pras.

3 października na rynku pojawi się nowy album Taylor Swift zatytułowany „The Life of a Showgirl”. Na ostatniej prostej artystka ma wiele zajęć związanych z promocją krążka, ale niestety musi skupiać się również na mniej przyjemnych sprawach.

Taylor Swift dostaje pogróżki?

Taylor pojawiła się ostatnio na meczu drużyny NFL Kansas City Chiefs, w której gra jej narzeczony Travis Kelce. Artystka oglądała spotkanie zza kuloodpornej osłony, co wyglądało osobliwie i nienaturalnie. W internecie natychmiast wybuchła fala spekulacji, sugerująca, że to nietypowy chwyt marketingowy, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej przyziemna. Okazuje się, że wzmożone środki bezpieczeństwa to efekt obaw wokalistki o jej życie. 10 września w zamachu zginął republikański polityk Charlie Kirk. Swift, która jest po przeciwnej stronie barykady i bardzo to podkreśla, obawia się, że może stać się ofiarą odwetu sympatyków amerykańskiej prawicy. Lęk nie jest nieuzasadniony, ponieważ ujawniono, że artystka dostaje groźby.

Wielokrotnie była prześladowana. Teraz odkryła, że stała się celem grup w mediach społecznościowych – cytuje swojego informatora redakcja DailyMail, dodając plany promocyjne „The Life of a Showgirl” muszą przechodzić teraz akceptację zespołu ds. bezpieczeństwa gwiazdy.

Tagi


Popularne newsy

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”
NEWS

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Prime MMA odsłoniło karty. Na najbliższej gali zobaczymy dwóch raperów
NEWS

Prime MMA odsłoniło karty. Na najbliższej gali zobaczymy dwóch raperów

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona
NEWS

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera
NEWS

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Polecane

CGM
Wieloletni stylista Diddy’ego pozwał go za napaść seksualną

Wieloletni stylista Diddy’ego pozwał go za napaść seksualną

W tle także oskarżenia o handel ludźmi.

33 sekundy temu

CGM
Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Wsparcie artystce okazała m.in. SZA

9 godzin temu

CGM
Freddie Mercury upamiętniony w rodzinnym Feltham: powstał ogród ku jego pamięci

Freddie Mercury upamiętniony w rodzinnym Feltham: powstał ogród ku jeg ...

W uroczystości wzięła udział m.in. siostra legendarnego wokalisty

10 godzin temu

CGM
Niepublikowane nagranie koncertu Nirvany z 1990 roku trafi na aukcję

Niepublikowane nagranie koncertu Nirvany z 1990 roku trafi na aukcję

Materiał obejmuje ponad 45 minut nagrań z dwóch kamer

10 godzin temu

CGM
Chris Martin o kontrowersjach i emocjonalnych momentach na koncertach Coldplay

Chris Martin o kontrowersjach i emocjonalnych momentach na koncertach ...

Muzyk konsekwentnie podkreśla, że jego celem jest promowanie miłości

11 godzin temu

CGM
Coachella 2026: Oba festiwalowe weekendy wyprzedane w mniej niż tydzień po ogłoszeniu line-upu

Coachella 2026: Oba festiwalowe weekendy wyprzedane w mniej niż tydzie ...

Bilety wyprzedały się w rekordowym tempie

11 godzin temu