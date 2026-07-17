Szaran i Julia Pośnik łączą siły w utworze „UMIAR”

Szaran zaprezentował nowy singiel „UMIAR”, nagrany we współpracy z Julią Pośnik. To drugi utwór zapowiadający nadchodzący album krakowskiego rapera i jednocześnie kontynuacja muzycznego kierunku wyznaczonego przez wcześniejszy singiel „KURZ”.

Za produkcję numeru odpowiada Charlie Moncler, który nadał kompozycji nowoczesne, ciężkie brzmienie, zachowując jednocześnie jej przebojowy charakter.

„UMIAR” łączy rap z melodyjnym wokalem

Nowy utwór to połączenie surowej, klubowej energii z nowoczesnym mainstreamowym brzmieniem. Mocne zwrotki Szarana kontrastują z charakterystycznym wokalem Julii Pośnik, która wnosi do utworu emocjonalność i melodyjność.

Takie zestawienie pokazuje artystyczną dojrzałość obu wykonawców oraz potwierdza, że Szaran konsekwentnie rozwija swój styl, nie bojąc się eksperymentować z różnymi muzycznymi inspiracjami.

„UMIAR” rozwija historię rozpoczętą w „KURZU”

Po dobrze przyjętym albumie „RYK” oraz premierze singla „KURZ”, nowy utwór stanowi kolejny element większej opowieści prowadzącej do premiery drugiego długogrającego wydawnictwa artysty.

Oba single wyznaczają kierunek nowego albumu, łącząc klasyczne rapowe fundamenty z nowoczesną produkcją, klubową energią oraz dopracowaną estetyką wizualną.

Nowy teledysk kontynuuje spójną wizję projektu

Integralną częścią projektu pozostaje również warstwa wizualna. Teledysk do „UMIAR” rozwija świat przedstawiony w klipie do „KURZU”, tworząc kolejny rozdział historii przygotowanej z myślą o premierze albumu.

Za oprawę artystyczną odpowiada Miłosz Chudy, pełniący funkcję Art Directora całego projektu. Twórcy postawili na dopracowaną estetykę i dbałość o detale, dzięki czemu obraz idealnie uzupełnia klimat utworu.

Kiedy premiera nowego albumu Szarana?

Drugi album Szarana ma ukazać się jesienią 2026 roku. „UMIAR” jest kolejną zapowiedzią wydawnictwa i pokazuje, że raper konsekwentnie buduje własny muzyczny świat, łącząc nowoczesne brzmienie z charakterystycznym stylem i spójną koncepcją artystyczną.