Świetne wieści dla fanów O.N.A.

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Długo wyczekiwany moment dla fanów O.N.A.! Z okazji 30. rocznicy premiery debiutanckiego albumu „Modlishka” (wydanego w maju 1995 roku), do serwisów streamingowych trafia komplet pięciu studyjnych płyt zespołu oraz kompilacja z jego największymi przebojami. To symboliczny powrót jednej z najważniejszych formacji w historii polskiego rocka – pełnej charyzmy, bezkompromisowości i niepodrabialnego brzmienia.

Zespół O.N.A. to jedno z najważniejszych zjawisk w historii polskiej muzyki rozrywkowej lat 90. i początku XXI wieku. Grupa zrewolucjonizowała krajową scenę rockową, wnosząc do niej bezkompromisową energię, ciężkie gitarowe brzmienie i emocjonalne, nierzadko prowokujące teksty. Od chwili debiutu wyznaczała nowe standardy – zarówno artystyczne, jak i wizerunkowe – stając się głosem młodego pokolenia oraz ikoną rockowej ekspresji tamtych lat. O.N.A. była także symbolem zmian zachodzących w Polsce po transformacji ustrojowej. Ich utwory – takie jak „Kiedy powiem sobie dość”, „Drzwi” czy „Niekochana” – weszły do kanonu polskiej muzyki, a Agnieszka Chylińska stała się jedną z najbardziej wyrazistych postaci rodzimej sceny. Zespół zapełniał sale koncertowe, zdobywał prestiżowe nagrody – m.in. Fryderyki, Superjedynki, wyróżnienia magazynów „Tylko Rock” i „Gitara i Bas” – a jego twórczość do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków.

Kontynuacja Skawalker

Formacja powstała jako kontynuacja projektu Skawalker, w którym grali Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Zbigniew Kraszewski i Wojciech Horny. Pod koniec 1994 roku do zespołu dołączyła debiutująca w branży muzycznej 18-letnia Agnieszka Chylińska, która objęła rolę wokalistki. Siłą O.N.A. była nie tylko wyrazista frontwoman, ale również znakomici instrumentaliści, których talent i doświadczenie zbudowały niepowtarzalne brzmienie grupy. Grzegorz Skawiński – odpowiedzialny za większość kompozycji i produkcję muzyczną – nadawał utworom charakterystyczny, gitarowy sznyt i dbał o artystyczną spójność zespołu. Waldemar Tkaczyk na basie zapewniał solidny fundament rytmiczny i współtworzył muzyczny język O.N.A. Nie sposób pominąć wkładu Wojciecha Hornego, którego klawiszowe partie wzbogacały brzmienie zespołu o przestrzenne, mroczne i elektroniczne akcenty. Za perkusją przez większość czasu zasiadał Zbigniew Kraszewski, dostarczając energetycznego i precyzyjnego rytmu. Zespół zakończył działalność w 2003 roku, żegnając się z fanami pełnym emocji koncertem w warszawskim klubie Stodoła.

Nowy poziom polskiego rocka

Z perspektywy czasu O.N.A. jawi się jako formacja, która wprowadziła polski rock na zupełnie nowy poziom. Bezkompromisowa, szczera i autentyczna – zostawiła trwały ślad w świadomości słuchaczy i w historii krajowej muzyki. Grupa wydała pięć albumów studyjnych: „Modlishka” (1995), „Bzzzzz” (1996), „T.R.I.P.”. (1998), „Pieprz” (1999) i „Mrok” (2001), z których każdy uzyskał status złotej lub platynowej płyty. W dorobku zespołu znajdują się również kompilacja „To już naprawdę koniec 1995–2003” (2003), album z remiksami „re-T.R.I.P.” (1999) oraz wydany na DVD przekrojowy film o zespole „Wszystko to co my (1995–2002)”.