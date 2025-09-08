Szukaj
Steven Tyler, Joe Perry, Nuno Bettencurt i YUNGBLUD z porywającym występem w hołdzie Ozzy’emu

Niezapomniany moment gali MTV Video Music Awards.

2025.09.08

fot. YouTube

Muzyczne gale to nie tylko rozdanie statuetek, ale także występy gwiazd. W tej drugiej dziedzinie MTV VMA zawsze było przedsięwzięciem realizowanym z dużym rozmachem i przynoszącym występy, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Tak było także i tym razem.

Podczas gali VMA na scenie pojawili się m.in. Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Jelly Roll. Organizatorzy nie zapomnieli także o hołdzie dla Ozzy’go Osbourne’a. YUNGBLUD zachwycił publiczność wykonaniem „Crazy Train” w towarzystwie gitarzysty Extreme Nuno Bettencourta. Po chwili YUUNGBLUD poprawił „Changes”, które wykonywał już podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath, po czym na scenie pojawili się Steven Tyler i Joe Perry z Aerosmith i panowie wspólnie zaprezentowali poruszającą wersję „Mama I’m Coming Home”.

Aerosmith wrócą na scenę?

Czy obecność Tylera i Perry’ego może oznaczać, że wkrótce doczekamy się scenicznego powrotu Aerosmith? Perry deklarował kilka miesięcy temu: – Jesteśmy wszyscy zdrowi i żywi, więc zobaczymy, co się wydarzy. Wiem, że musi być jeszcze przynajmniej jeden koncert Aerosmith. Pozostaje trzymać kciuki.

Ariana Grande zachwycona występem
Kilkuminutowy hołd dla nieodżałowanego Ozzy’ego jest dziś szeroko komentowany w mediach. Co ważne – są to niemal wyłącznie pozytywne komentarze, czemu trudno się dziwić. Zresztą… zobaczcie reakcję Ariany Grande. Ona mówi wszystko o jakości tego występu.

