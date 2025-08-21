Szukaj
Stanisław Soyka nie żyje

Ogromna strata dla polskiej kultury.

2025.08.21

opublikował:

fot. mat. pras.

Smutne wieści na koniec dnia. W wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, wybitny artysta, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej muzyki. Wszechstronny, doskonale odnajdujący się zarówno w jazzie, jak i w muzyce pop muzyk i wokalista cały czas był aktywny zawodowo. Radiowa Dwójka zapowiedziała na jutro (18:00) retransmisję jego lipcowego koncertu z festiwalu Letnia Akademia Jazzu.

Stanisław Soyka urodził się 26 kwietnia 1959 w Żorach. Od początku kariery wyróżniał się niezwykłą muzykalnością, łączącą jazzową wrażliwość z popem, muzyką soul, bluesem, a także inspiracjami literackimi. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, a jego pierwsze nagrania – m.in. recital w Filharmonii Narodowej w Warszawie – przyniosły mu uznanie środowiska jazzowego jeszcze w latach 70.

Wyjątkowa charyzma i umiejętność interpretacji

Przełomem okazały się lata 80., kiedy Soyka rozpoczął karierę solową i zdobył popularność dzięki takim utworom jak „Cud niepamięci”, „Play It Again”, a później „Tolerancja (na miły Bóg)”. W 1988 roku nagrał album Soyka & Yanina, rozpoczynając wieloletnią współpracę z gitarzystą Januszem „Yaniną” Iwańskim. W latach 90. odniósł sukces dzięki interpretacjom poezji i muzyki klasycznej – m.in. nagrał płytę z wierszami Czesława Miłosza oraz słynny cykl „Sonety Shakespeare’a”.

Soyka słynął z wyjątkowej charyzmy scenicznej, umiejętności improwizacji i głębokiej interpretacji tekstu. Przez ponad cztery dekady kariery wydał kilkadziesiąt albumów, współpracował z najwybitniejszymi muzykami jazzowymi i popowymi w Polsce, a także koncertował za granicą.

