Spotify ujawnia najczęściej streamowanych artystów, utwory i albumy wszech czasów

20 lat działalności Spotify to historia największych hitów XXI wieku

2026.04.24

Z okazji 20-lecia działalności Spotify platforma po raz pierwszy opublikowała pełne zestawienie najpopularniejszych artystów, piosenek i albumów w historii serwisu. To unikalny ranking obejmujący dane od momentu powstania platformy w 2006 roku aż do dziś, pokazujący globalne trendy muzyczne i preferencje słuchaczy na całym świecie.

Najczęściej streamowani artyści na Spotify

Na pierwszym miejscu znalazła się Taylor Swift, która od lat utrzymuje ogromną popularność i generuje miliardy odtworzeń.

Pełna lista najczęściej streamowanych artystów wszech czasów:

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD

Najczęściej streamowane albumy w historii Spotify

Największym albumowym sukcesem w historii Spotify jest Un Verano Sin Ti autorstwa Bad Bunny.

Pełna lista:

  1. Bad Bunny – ‘Un Verano Sin Ti’
  2. The Weeknd – ‘Starboy’
  3. Ed Sheeran – ‘Divide (Deluxe)’
  4. Olivia Rodrigo – ‘Sour’
  5. The Weeknd – ‘After Hours’
  6. SZA – ‘SOS’
  7. Post Malone – ‘Hollywood’s Bleeding’
  8. Taylor Swift – ‘Lover’
  9. Arctic Monkeys – ‘AM’
  10. Billie Eilish – ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’
  11. Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’
  12. Post Malone – ‘Beerbongs & Bentleys’
  13. XXXTentacion – ‘?’
  14. Karol G – ‘Manaa Sera Bonito (Bichota Season)’
  15. Bad Bunny – ‘YHLQMDLG’
  16. Bruno Mars – ‘Doo-Wops & Hooligans’
  17. Drake – ‘Views’
  18. Taylor Swift – ‘Midnights’
  19. Drake – ‘Scorpion’
  20. The Weeknd – ‘Beauty Behind The Madness’

Najczęściej streamowane piosenki w historii Spotify

Największym hitem w historii platformy pozostaje Blinding Lights.

Pełna lista najpopularniejszych utworów:

  1. The Weeknd – ‘Blinding Lights’
  2. Ed Sheeran – ‘Shape Of You’
  3. The Neighbourhood – ’Sweater Weather’
  4. The Weeknd, Daft Punk – ‘Starboy’
  5. Harry Styles – ‘As It Was’
  6. Lewis Capaldi – ‘Someone You Loved’
  7. Post Malone, Swae Lee – ‘Sunflower – Spider-Man: Into The Spider-Verse’
  8. Drake, Wizkid, Kyla – ‘One Dance’
  9. Ed Sheeran – ‘Perfect’
  10. The Kid LAROI, Justin Bieber – ‘Stay’
  11. Imagine Dragons – ‘Believer’
  12. Arctic Monkeys – ‘I Wanna Be Yours’
  13. Glass Animals – ’Heat Waves’
  14. Billie Eilish, Khalid – ‘Lovely’
  15. Coldplay – ‘Yellow’
  16. Lord Huron – ‘The Night We Met’
  17. The Chainsmokers, Halsey – ‘Closer’
  18. Billie Eilish – ‘Birds Of A Feather’
  19. Vance Joy – ’Riptide’
  20. Lady Gaga, Bruno Mars – ‘Die With A Smile’

Wnioski – jak zmieniła się muzyka przez 20 lat?

Dane opublikowane przez Spotify jasno pokazują, że:

  • dominują globalne gwiazdy popu i hip-hopu
  • streaming całkowicie zmienił sposób konsumpcji muzyki
  • największe hity potrafią utrzymywać popularność przez wiele lat
  • artyści z różnych krajów (np. Bad Bunny czy BTS) zdobywają globalną publiczność

 

20 lat działalności Spotify to historia największych hitów XXI wieku. Ranking pokazuje, kto naprawdę rządzi globalną sceną muzyczną i jakie utwory oraz albumy zdobyły serca milionów słuchaczy na całym świecie.

 

 

