Spotify ujawnia najczęściej streamowanych artystów, utwory i albumy wszech czasów

Z okazji 20-lecia działalności Spotify platforma po raz pierwszy opublikowała pełne zestawienie najpopularniejszych artystów, piosenek i albumów w historii serwisu. To unikalny ranking obejmujący dane od momentu powstania platformy w 2006 roku aż do dziś, pokazujący globalne trendy muzyczne i preferencje słuchaczy na całym świecie.

Najczęściej streamowani artyści na Spotify

Na pierwszym miejscu znalazła się Taylor Swift, która od lat utrzymuje ogromną popularność i generuje miliardy odtworzeń.

Pełna lista najczęściej streamowanych artystów wszech czasów:

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West Travis Scott BTS Post Malone Bruno Mars J Balvin Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future Juice WRLD

Najczęściej streamowane albumy w historii Spotify

Największym albumowym sukcesem w historii Spotify jest Un Verano Sin Ti autorstwa Bad Bunny.

Pełna lista:

Bad Bunny – ‘Un Verano Sin Ti’ The Weeknd – ‘Starboy’ Ed Sheeran – ‘Divide (Deluxe)’ Olivia Rodrigo – ‘Sour’ The Weeknd – ‘After Hours’ SZA – ‘SOS’ Post Malone – ‘Hollywood’s Bleeding’ Taylor Swift – ‘Lover’ Arctic Monkeys – ‘AM’ Billie Eilish – ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’ Post Malone – ‘Beerbongs & Bentleys’ XXXTentacion – ‘?’ Karol G – ‘Manaa Sera Bonito (Bichota Season)’ Bad Bunny – ‘YHLQMDLG’ Bruno Mars – ‘Doo-Wops & Hooligans’ Drake – ‘Views’ Taylor Swift – ‘Midnights’ Drake – ‘Scorpion’ The Weeknd – ‘Beauty Behind The Madness’

Najczęściej streamowane piosenki w historii Spotify

Największym hitem w historii platformy pozostaje Blinding Lights.

Pełna lista najpopularniejszych utworów:

The Weeknd – ‘Blinding Lights’ Ed Sheeran – ‘Shape Of You’ The Neighbourhood – ’Sweater Weather’ The Weeknd, Daft Punk – ‘Starboy’ Harry Styles – ‘As It Was’ Lewis Capaldi – ‘Someone You Loved’ Post Malone, Swae Lee – ‘Sunflower – Spider-Man: Into The Spider-Verse’ Drake, Wizkid, Kyla – ‘One Dance’ Ed Sheeran – ‘Perfect’ The Kid LAROI, Justin Bieber – ‘Stay’ Imagine Dragons – ‘Believer’ Arctic Monkeys – ‘I Wanna Be Yours’ Glass Animals – ’Heat Waves’ Billie Eilish, Khalid – ‘Lovely’ Coldplay – ‘Yellow’ Lord Huron – ‘The Night We Met’ The Chainsmokers, Halsey – ‘Closer’ Billie Eilish – ‘Birds Of A Feather’ Vance Joy – ’Riptide’ Lady Gaga, Bruno Mars – ‘Die With A Smile’

Wnioski – jak zmieniła się muzyka przez 20 lat?

Dane opublikowane przez Spotify jasno pokazują, że:

dominują globalne gwiazdy popu i hip-hopu

streaming całkowicie zmienił sposób konsumpcji muzyki

największe hity potrafią utrzymywać popularność przez wiele lat

artyści z różnych krajów (np. Bad Bunny czy BTS ) zdobywają globalną publiczność

20 lat działalności Spotify to historia największych hitów XXI wieku. Ranking pokazuje, kto naprawdę rządzi globalną sceną muzyczną i jakie utwory oraz albumy zdobyły serca milionów słuchaczy na całym świecie.