Spotify ujawnia najczęściej streamowanych artystów, utwory i albumy wszech czasów

Z okazji 20-lecia działalności Spotify platforma po raz pierwszy opublikowała pełne zestawienie najpopularniejszych artystów, piosenek i albumów w historii serwisu. To unikalny ranking obejmujący dane od momentu powstania platformy w 2006 roku aż do dziś, pokazujący globalne trendy muzyczne i preferencje słuchaczy na całym świecie.
Najczęściej streamowani artyści na Spotify
Na pierwszym miejscu znalazła się Taylor Swift, która od lat utrzymuje ogromną popularność i generuje miliardy odtworzeń.
Pełna lista najczęściej streamowanych artystów wszech czasów:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
Najczęściej streamowane albumy w historii Spotify
Największym albumowym sukcesem w historii Spotify jest Un Verano Sin Ti autorstwa Bad Bunny.
Pełna lista:
- Bad Bunny – ‘Un Verano Sin Ti’
- The Weeknd – ‘Starboy’
- Ed Sheeran – ‘Divide (Deluxe)’
- Olivia Rodrigo – ‘Sour’
- The Weeknd – ‘After Hours’
- SZA – ‘SOS’
- Post Malone – ‘Hollywood’s Bleeding’
- Taylor Swift – ‘Lover’
- Arctic Monkeys – ‘AM’
- Billie Eilish – ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’
- Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’
- Post Malone – ‘Beerbongs & Bentleys’
- XXXTentacion – ‘?’
- Karol G – ‘Manaa Sera Bonito (Bichota Season)’
- Bad Bunny – ‘YHLQMDLG’
- Bruno Mars – ‘Doo-Wops & Hooligans’
- Drake – ‘Views’
- Taylor Swift – ‘Midnights’
- Drake – ‘Scorpion’
- The Weeknd – ‘Beauty Behind The Madness’
Najczęściej streamowane piosenki w historii Spotify
Największym hitem w historii platformy pozostaje Blinding Lights.
Pełna lista najpopularniejszych utworów:
- The Weeknd – ‘Blinding Lights’
- Ed Sheeran – ‘Shape Of You’
- The Neighbourhood – ’Sweater Weather’
- The Weeknd, Daft Punk – ‘Starboy’
- Harry Styles – ‘As It Was’
- Lewis Capaldi – ‘Someone You Loved’
- Post Malone, Swae Lee – ‘Sunflower – Spider-Man: Into The Spider-Verse’
- Drake, Wizkid, Kyla – ‘One Dance’
- Ed Sheeran – ‘Perfect’
- The Kid LAROI, Justin Bieber – ‘Stay’
- Imagine Dragons – ‘Believer’
- Arctic Monkeys – ‘I Wanna Be Yours’
- Glass Animals – ’Heat Waves’
- Billie Eilish, Khalid – ‘Lovely’
- Coldplay – ‘Yellow’
- Lord Huron – ‘The Night We Met’
- The Chainsmokers, Halsey – ‘Closer’
- Billie Eilish – ‘Birds Of A Feather’
- Vance Joy – ’Riptide’
- Lady Gaga, Bruno Mars – ‘Die With A Smile’
Wnioski – jak zmieniła się muzyka przez 20 lat?
Dane opublikowane przez Spotify jasno pokazują, że:
- dominują globalne gwiazdy popu i hip-hopu
- streaming całkowicie zmienił sposób konsumpcji muzyki
- największe hity potrafią utrzymywać popularność przez wiele lat
- artyści z różnych krajów (np. Bad Bunny czy BTS) zdobywają globalną publiczność
20 lat działalności Spotify to historia największych hitów XXI wieku. Ranking pokazuje, kto naprawdę rządzi globalną sceną muzyczną i jakie utwory oraz albumy zdobyły serca milionów słuchaczy na całym świecie.