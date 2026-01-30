Spice Girls powracają? Mel C zapowiada trasę stadionową z Victorią Beckham

foto: mat. pras.

Mel C, znana jako Sporty Spice, wzbudziła spekulacje na temat reunion tour Spice Girls, w którym udział miałaby wziąć również Victoria Beckham. Piosenkarka stwierdziła, że była Posh Spice powinna mieć okazję ponownie wystąpić przed tysiącami fanów.

Victoria Beckham na scenie po raz pierwszy od lat

Ostatni publiczny występ wszystkich pięciu członkiń grupy miał miejsce podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. W 2019 roku odbyła się wielka stadionowa trasa powrotna Spice Girls, jednak Beckham nie uczestniczyła w tych koncertach.

W 2024 roku wszystkie członkinie grupy dały niespodziewany mini-występ piosenki „Stop” na 50. urodzinach Victorii. Posh Beckham ponownie zasugerowała możliwość pełnego powrotu, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z koncertu Oasis na Wembley z komentarzem „Tempting” i tagując swoje byłe koleżanki z zespołu.

Mel C komentuje możliwą trasę

Mel C (Sporty Spice) w wywiadzie dla Heart Breakfast podkreśliła, że Victoria musi mieć szansę ponownie zaśpiewać na wielkich scenach.

„Jeśli pamiętacie, w 2019 roku Victoria nie była z nami na stadionowej trasie. Ona musi mieć tę możliwość, aby poczuć ten moment na scenie” – powiedziała Mel C.

Dodała też, że po spotkaniu czterech członkiń na urodzinach Victorii zespół jest teraz prawdopodobnie bliższy niż kiedykolwiek wcześniej.

Trzydziestolecie Spice Girls i plany koncertowe

Mel C już wcześniej w 2025 roku zaznaczała, że czuje, iż „to czas” na kolejną trasę z okazji 30-lecia zespołu. Mel B również wyraziła chęć udziału w powrocie Spice Girls w 2026 roku:

„Zawsze jestem gotowa. Zawsze” – powiedziała wokalistka.

Geri Halliwell-Horner podkreśliła, że celem jest wspólny powrót wszystkich pięciu członkiń:

„Moja nadzieja jest taka, abyśmy wróciły jako kolektyw. To bardziej szanujące, żeby pojawić się razem”.

Członkinie zespołu utrzymują również wspólny czat grupowy, co według nich sprzyja utrzymaniu bliskich kontaktów i planowaniu przyszłych projektów.

Nowa muzyka Mel C

Oprócz możliwej trasy reunionowej, Mel C przygotowuje również nowy solowy album „Sweat”, który ukaże się 1 maja 2026 roku. Singiel tytułowy oraz numer „What Could Possibly Go Wrong?” już zaprezentowały nowy, energetyczny kierunek artystki.