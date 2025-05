Soundgarden zapowiedzieli niewydany album z Chrisem Cornellem w ósmą rocznicę jego śmierci

fot. mat. pras.

„Dobrze jest usłyszeć głos Chrisa zza horyzontu” – pisze basista Ben Shepherd

Zespół Soundgarden zasugerował, że w planach jest wydanie niewydanego albumu z udziałem nieżyjącego już frontmana, Chrisa Cornella. Zapowiedź pojawiła się dokładnie w ósmą rocznicę śmierci wokalisty, który odszedł 18 maja 2017 roku.

Nowy album Soundgarden z wokalem Cornella?

W poruszającym poście opublikowanym w mediach społecznościowych, Ben Shepherd – basista Soundgarden – oddał hołd zmarłemu przyjacielowi i zdradził, że w jego pamięci często powraca fragment utworu „The Road Less Traveled”, napisanego przez Chrisa i perkusistę Matta Camerona. Według muzyka, to jeden z kawałków, które miały znaleźć się na niewydanym albumie Soundgarden, nad którym zespół pracował tuż przed śmiercią Cornella.

„Usłyszeć Chrisa śpiewającego zza tego horyzontu… to daje siłę, życie i uczucie jakby spadł z piersi lodowiec” – napisał Shepherd.

Wspomniał również o intensywnych emocjach, które towarzyszą procesowi twórczemu w Soundgarden, mówiąc o „potędze kreatywności, majestacie i czystej sile życiowej”, która wraca do zespołu wraz z muzyką i wspomnieniami.

Spór prawny rozwiązany – nowe utwory możliwe

Po śmierci Cornella między członkami zespołu a jego spadkobiercami (w tym wdową, Vicky Cornell) toczył się spór prawny dotyczący praw do niewydanych nagrań. W ubiegłym roku strony osiągnęły porozumienie, co umożliwia publikację zaległych utworów – w tym rzekomego ostatniego albumu Soundgarden.

Choć zespół nie podał jeszcze daty premiery, pojawienie się konkretnych informacji o utworach daje fanom nadzieję na nową muzykę po latach ciszy.

Soundgarden w Rock and Roll Hall of Fame 2024

Zaledwie miesiąc temu ogłoszono, że Soundgarden zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jeszcze w 2024 roku. Gitarzysta Kim Thayil przyznał, że trwają rozmowy na temat tego, kto mógłby zastąpić Chrisa Cornella podczas ceremonii.

„Mamy kilka propozycji, ale poprzeczka jest bardzo wysoko. To musi być ktoś wyjątkowy” – zaznaczył Thayil.

Od śmierci Cornella Soundgarden wystąpili zaledwie trzy razy, m.in. z Brandi Carlile i Shainą Shepherd.

Muzyczne dziedzictwo Chrisa Cornella

W 2021 roku ukazała się płyta ‘No One Sings Like You Anymore: Volume One’, będąca zbiorem coverów wybranych przez samego Cornella. Wdowa po artyście zapowiedziała wtedy, że w archiwach znajduje się jeszcze wiele niepublikowanego materiału, a druga część kompilacji ma ukazać się w przyszłości.