Sokół: „Znam wzrok bogatszych, wzrok biedniejszych”

fot. ma. pras.

Pod koniec zeszłego roku w świat poszła informacja o nawiązaniu współpracy Bonsona i Step Records. Jej pierwszymi oznakami była wydana początkiem tego roku EP-ka „Ciąg dalszy nastąpił”, a teraz przyszedł czas na kolejne ruchy rapera pod szyldem opolskiego labelu. Dziś na YouTube trafił bowiem klip do utworu „Dzieciaki w innych najkach”, w którym poza szczecinianinem pojawiają się również IzabelKa oraz Sokół.

To pierwszy numer, w którym na jednym bicie usłyszeć możemy Bonsona oraz Sokoła, a także zapowiedź najbliższego solowego wydawnictwa reprezentanta SR.

Bonson zapowiada „Brudnopis”

Tytuł krążka, którego premiera zapowiedziana jest na jesień tego roku to „Brudnopis”. Wydawnictwo można już zamawiać w przedsprzedaży. Premiera 28 listopada

Bonson – „Brudnopis” – okładka