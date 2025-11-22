Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamiętać”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pono wyruszył wczoraj w ostatnią podróż

Na pożegnanie Pono przyszły wczoraj tłumy – przyjaciele, słuchacze, ludzie, którzy dorastali przy jego linijkach, i cała śmietanka polskiego rapu. Z różnych zakątków Polski zjechali reprezentanci sceny: ZIP Skład, Molesta, Hemp Gru, Slums Attack, JWP/BC, Dixon37, Kali, Wini, Ciemna Strefa, Bedoes 2115, Numer Raz, Juras, Jano OMP… Lista była długa, jak historia, którą razem współtworzyli.

Wzruszającą mowę pożegnalną wygłosił Fu – przyjaciel, i współtwórca Zipery i Zip Składu. Prywatnie przyjaciel Pono.

Sokół żegna przyjaciela

Na Instagramie Wojtka ukazał się dziś post, w którym Sokół ostatecznie żegna swojego wieloletniego przyjaciela.

„Takiego chcę Cię zapamiętać Bracie. Dziękuję za wszystko” – napisał raper publikując zdjęcie z Pono.