Sokół wraca na kanał Step Records

Od ostatniej wizyty minęło sporo czasu.

2025.09.11

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W przeszłości Sokół kilkukrotnie gościł na kanale Step Records. Posse cut „A pamiętasz jak”, kawałki Chady, Nizioła czy Dixon37 – trochę się tego nazbierało. Od ostatniego kawałka z udziałem szefa Prosto, „Czasu” Resta i Kafara minęło już jednak sześć lat. Teraz czas na powrót.

Sokół łączy siły z Bonsonem

Jutro o 13.00 na kanale opolskiego labelu pojawi się klip z udziałem warszawskiego rapera. Sokół wraca na kanał Step Records. – Ostatni raz mogliście usłyszeć u nas Wojtka 6 lat temu za sprawą albumu Resta i Kafara „BSNT”. Teraz Sokół powraca, aby wspólnie z Bonsonem otworzyć nowy rozdział. Jaki? – zachęca opolska wytwórnia. Jeśli nie maci ochoty czekać do 13.00, singiel Bonsona z udziałem Sokoła powinien wylądować na platformach streamingowych już o północy.

 

