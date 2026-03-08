Skrajne emocje internautów po eurowizyjnym koncercie w TVP. Pręgowski nazywany błaznem, Alicja godną następczynią Steczkowskiej

Pokaz występów polskich kandydatów do Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 wywołał ogromne emocje w sieci. Telewizja Polska zaprezentowała nagrane wcześniej występy ośmiu artystów walczących o wyjazd do Wiednia, jednak reakcje widzów okazały się wyjątkowo skrajne.

Już chwilę po emisji w internecie pojawiła się fala komentarzy – od zachwytów po ostrą krytykę. Niektórzy internauci nie kryli rozczarowania poziomem części propozycji, a w komentarzach pojawiały się nawet określenia takie jak „błazeniarstwo”.

Kontrowersje wokół występu Piotra Pręgowskiego

Najwięcej emocji wzbudził występ Piotr Pręgowski z utworem „Parawany tango”. Dla jednych była to humorystyczna i oryginalna propozycja, inni uznali ją za żart z konkursu.

W komentarzach pojawiały się skrajne opinie:

„I to niby ma kandydować na Eurowizję… nie wierzę”.

Z drugiej strony nie brakowało głosów broniących artysty i jego pomysłu:

„Komentujący nie zawodzą – sami smutni ludzie bez poczucia humoru”.

Rozczarowanie wokół faworytów

Nie najlepiej przyjęto występ Anastazja Maciąg z piosenką „Wild Child”. Artystka była wcześniej wymieniana w gronie faworytów preselekcji, jednak po emisji pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

Widzowie pisali m.in.:

„Oj, a była moją faworytką”,

„Myślałem, że będzie lepiej”.

Nowi ulubieńcy publiczności

Dużo pozytywnych reakcji zebrała natomiast Karolina Szczurowska, która zaprezentowała utwór „Nie bój się”. Internauci chwalili przede wszystkim jej wokal i emocjonalne wykonanie.

Jednak największym zaskoczeniem okazał się młody wokalista Stasiek Kukulski. 17-latek zdobył ogromną sympatię widzów, a w komentarzach pojawiały się opinie, że to właśnie on powinien reprezentować Polskę w Wiedniu.

„Stasiu dałeś czadu! Życzę ci powodzenia!”

„Najlepszy. Tylko Stasiek może zachwycić publiczność eurowizyjną”.

Alicja godną następczynia Justyny Steckowskiej?

Internauci nie szczędzili komplementów Alicja, która od wielu dni wydaje się być faworytką do zwycięstwa konkursu.

Diva, mistrzyni, godna następczyni Steczkowskiej, światowy występ, ikona, ten głos da nam podium – pisali fani autorki „Pray”.

Kto pojedzie na Eurowizję?

O wyjazd do Austrii walczą także Alicja Szemplińska, Basia Giewont, Jeremi Sikorski oraz Ola Antoniak.

W tym roku preselekcje odbywają się w nowej formule – zamiast tradycyjnego koncertu pokazano wcześniej nagrane występy telewizyjne. Ostateczny wynik zależy wyłącznie od widzów, którzy mogą głosować przez SMS oraz aplikację TVP VOD.

Nazwisko reprezentanta Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 zostanie ogłoszone dziś w programie „Pytanie na śniadanie”.