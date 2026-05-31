Orange Warsaw Festival 2026 przechodzi do historii. Gwiazdy światowego formatu i blisko 45 tysięcy uczestników

Foto: @piotr_tarasewicz
Orange Warsaw Festival 2026 po raz kolejny udowodnił, że należy do najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce i Europie. Tegoroczna, 17. edycja festiwalu przyciągnęła blisko 45 tysięcy uczestników, którzy przez dwa dni bawili się na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.
Wydarzenie odbywało się pod hasłem „Keep It Hot”, które doskonale oddawało atmosferę festiwalu. Organizatorzy postawili na artystów reprezentujących najwyższy światowy poziom, oferując publiczności koncerty pełne autentycznych emocji, energii i muzycznej różnorodności.
Gwiazdy światowego formatu na Orange Warsaw Festival 2026
Tegoroczny line-up został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników. Na scenach pojawili się artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne – od rapu, przez indie pop i alternatywę, aż po nowoczesne brzmienia elektroniczne.
Największym zainteresowaniem cieszyły się występy międzynarodowych gwiazd, które przyciągnęły tysiące fanów z całej Polski oraz zagranicy.
Pezet otworzył festiwal z ogromną energią
Pierwszy dzień Orange Warsaw Festival 2026 rozpoczął się od koncertu Pezeta, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego hip-hopu. Artysta po raz kolejny udowodnił, że mimo ponad dwóch dekad obecności na scenie nadal pozostaje w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykonawców w kraju.
Publiczność od pierwszych minut żywiołowo reagowała na największe hity rapera, tworząc wyjątkową atmosferę pod główną sceną.
TV Girl wprowadziło kalifornijski klimat do Warszawy
Kolejnym ważnym punktem pierwszego dnia był koncert zespołu TV Girl. Grupa znana z charakterystycznego indie-popowego brzmienia i nostalgicznego klimatu skutecznie przygotowała publiczność na wieczorne występy największych gwiazd festiwalu.
Ich występ przyciągnął zarówno wiernych fanów zespołu, jak i osoby odkrywające twórczość grupy po raz pierwszy.
Dominic Fike po raz pierwszy wystąpił w Polsce
Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Orange Warsaw Festival 2026 był koncert Dominica Fike’a.
Dla amerykańskiego artysty był to wyjątkowy moment z kilku powodów:
- był to jego pierwszy koncert w Polsce,
- był to jedyny ogłoszony występ w Europie w 2026 roku,
- występ przyciągnął tysiące fanów z różnych krajów.
Podczas koncertu Dominic Fike wielokrotnie podkreślał wyjątkową atmosferę wydarzenia. Szczególnie zapamiętane zostały jego słowa wypowiedziane przed finałowym utworem:
„This is why you came here!”
Energia publiczności i artysty sprawiła, że koncert został uznany za jeden z najmocniejszych punktów programu.
Lewis Capaldi wrócił na scenę w wielkim stylu
Ogromne emocje wzbudził również występ Lewisa Capaldiego. Szkocki wokalista zaprezentował publiczności nową odsłonę swojego widowiska koncertowego.
Warszawski koncert był pierwszym przystankiem jego nowej trasy koncertowej, podczas której artysta zaprezentował odświeżoną produkcję sceniczną.
Podczas występu Lewis Capaldi otwarcie mówił o swojej drodze powrotu na scenę oraz wyzwaniach zdrowotnych, z którymi mierzył się w ostatnich latach. Szczerość i autentyczność artysty spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem publiczności.
Olivia Dean zachwyciła publiczność drugiego dnia
Drugi dzień Orange Warsaw Festival należał przede wszystkim do Olivii Dean. Brytyjska wokalistka, która w ostatnich miesiącach zdobyła ogromną popularność na światowej scenie muzycznej, zaprezentowała jeden z najbardziej poruszających koncertów całego wydarzenia.
Artystka nie tylko zachwyciła wokalem, ale również nawiązała wyjątkową relację z publicznością. W trakcie występu mówiła o miłości, wzajemnym wsparciu i akceptacji, przekazując fanom inspirujące przesłanie.
Jej koncert był pełen emocji, szczerości oraz niezwykłej energii, która udzielała się wszystkim zgromadzonym pod sceną.
FKA twigs stworzyła jedno z najbardziej spektakularnych widowisk
Na długo w pamięci uczestników pozostanie także koncert FKA twigs.
Artystka zaprezentowała widowisko w ramach trasy Body High Tour, które łączyło:
- muzykę elektroniczną,
- rave,
- taniec współczesny,
- kulturę ballroom,
- elementy performansu artystycznego.
Występ wyróżniał się nie tylko dopracowaną oprawą wizualną, ale również silnym przekazem dotyczącym samoakceptacji, rozwoju osobistego oraz przekraczania własnych granic.
Dla wielu uczestników był to jeden z najbardziej artystycznych i wyjątkowych koncertów całego festiwalu.
Blood Orange po raz pierwszy w Polsce
Jednym z największych prezentów dla fanów alternatywnej muzyki był koncert Blood Orange.
Projekt stworzony przez Deva Hynesa od lat cieszy się ogromnym uznaniem krytyków i słuchaczy na całym świecie. Mimo dużej popularności artysta nigdy wcześniej nie wystąpił w Polsce.
Jego debiut na Orange Warsaw Festival 2026 został przyjęty entuzjastycznie i przez wielu uczestników uznany za jedno z najlepszych koncertowych doświadczeń tegorocznej edycji.
Warsaw Stage pełna muzycznych odkryć
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyła się również Warsaw Stage, na której wystąpili zarówno debiutanci, jak i uznani artyści.
Na scenie pojawili się między innymi:
- Alessi Rose,
- Livka,
- Daniel Godson,
- Loyle Carner,
- Sokół,
- Kaz Bałagane,
- Kasia Lins.
To właśnie tutaj doszło do kilku wyjątkowych muzycznych współprac, które spotkały się z entuzjastyczną reakcją publiczności.
Wyjątkowe kolaboracje na festiwalu
Orange Warsaw Festival od lat słynie z niespodziewanych gościnnych występów i wyjątkowych współprac artystów.
Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mogli zobaczyć między innymi:
- wspólny występ Bedoesa, Cancer Fighters i bbno$,
- kolaborację Pezeta, Fukaja i Livki.
Takie momenty zawsze należą do najbardziej komentowanych wydarzeń festiwalu i stanowią dodatkową atrakcję dla fanów muzyki.
Orange Warsaw Festival stawia na dostępność i bezpieczeństwo
Organizatorzy podkreślają, że Orange Warsaw Festival od lat rozwija się nie tylko pod względem muzycznym, ale również społecznym.
Festiwal jest uznawany za jedno z najbardziej dostępnych wydarzeń muzycznych w Europie. Szczególny nacisk kładzie się na:
- bezpieczeństwo uczestników,
- inkluzywność,
- równe traktowanie,
- dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
- komfort wszystkich odwiedzających.
Nowością podczas tegorocznej edycji była strefa „Shelter”, czyli specjalnie przygotowana przestrzeń wsparcia emocjonalnego dla uczestników wydarzenia.
Orange Warsaw Festival 2026 potwierdził swoją pozycję lidera
Tegoroczna edycja Orange Warsaw Festival pokazała, że wydarzenie nadal pozostaje jednym z najważniejszych punktów na festiwalowej mapie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wysoki poziom organizacji, światowe gwiazdy, niezapomniane koncerty oraz atmosfera wspólnego przeżywania muzyki sprawiły, że festiwal po raz kolejny zebrał bardzo pozytywne opinie uczestników.
Blisko 45 tysięcy fanów muzyki mogło przez dwa dni doświadczać występów największych artystów współczesnej sceny muzycznej, tworząc wyjątkową społeczność skupioną wokół pasji do muzyki.