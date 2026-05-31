Orange Warsaw Festival 2026 przechodzi do historii. Gwiazdy światowego formatu i blisko 45 tysięcy uczestników

Foto: @piotr_tarasewicz

Orange Warsaw Festival 2026 po raz kolejny udowodnił, że należy do najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce i Europie. Tegoroczna, 17. edycja festiwalu przyciągnęła blisko 45 tysięcy uczestników, którzy przez dwa dni bawili się na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Wydarzenie odbywało się pod hasłem „Keep It Hot”, które doskonale oddawało atmosferę festiwalu. Organizatorzy postawili na artystów reprezentujących najwyższy światowy poziom, oferując publiczności koncerty pełne autentycznych emocji, energii i muzycznej różnorodności.

Gwiazdy światowego formatu na Orange Warsaw Festival 2026

Tegoroczny line-up został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników. Na scenach pojawili się artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne – od rapu, przez indie pop i alternatywę, aż po nowoczesne brzmienia elektroniczne.

Największym zainteresowaniem cieszyły się występy międzynarodowych gwiazd, które przyciągnęły tysiące fanów z całej Polski oraz zagranicy.

Pezet otworzył festiwal z ogromną energią

Pierwszy dzień Orange Warsaw Festival 2026 rozpoczął się od koncertu Pezeta, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego hip-hopu. Artysta po raz kolejny udowodnił, że mimo ponad dwóch dekad obecności na scenie nadal pozostaje w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykonawców w kraju.

Publiczność od pierwszych minut żywiołowo reagowała na największe hity rapera, tworząc wyjątkową atmosferę pod główną sceną.

TV Girl wprowadziło kalifornijski klimat do Warszawy

Kolejnym ważnym punktem pierwszego dnia był koncert zespołu TV Girl. Grupa znana z charakterystycznego indie-popowego brzmienia i nostalgicznego klimatu skutecznie przygotowała publiczność na wieczorne występy największych gwiazd festiwalu.

Ich występ przyciągnął zarówno wiernych fanów zespołu, jak i osoby odkrywające twórczość grupy po raz pierwszy.

Dominic Fike po raz pierwszy wystąpił w Polsce

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Orange Warsaw Festival 2026 był koncert Dominica Fike’a.

Dla amerykańskiego artysty był to wyjątkowy moment z kilku powodów:

był to jego pierwszy koncert w Polsce,

był to jedyny ogłoszony występ w Europie w 2026 roku,

występ przyciągnął tysiące fanów z różnych krajów.

Podczas koncertu Dominic Fike wielokrotnie podkreślał wyjątkową atmosferę wydarzenia. Szczególnie zapamiętane zostały jego słowa wypowiedziane przed finałowym utworem:

„This is why you came here!”

Energia publiczności i artysty sprawiła, że koncert został uznany za jeden z najmocniejszych punktów programu.