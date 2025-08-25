Szukaj
CGM

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Dziennikarz zdążył już przeprosić za swoją wypowiedź.

2025.08.25

opublikował:

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Utarło się, że w Polsce prawie wszystko jest polityczne. Polityka wdziera się do naszego życia niemal na każdym kroku. Niektórzy nie byli w stanie uciec od niej nawet po śmierci Stanisława Soyki. Poglądy polityczne łączą się z sympatyzowaniem z konkretnymi stacjami, co wyraźnie przebiło się w komentarzu Krzysztofa Miklasa. Komentator sportowy, który przez lata był związany z mediami publicznymi, a od dekady pojawia się na antenach m.in. Republiki i Trwam, a także Radia Maryja opublikował na platformie X skandaliczną uwagę.

Skandaliczna uwaga komentatora sportowego

„Być może fakt, że śp. Stanisław Soyka (Panie, świeć nad duszą tego Wybitnego Artysty) miał wystąpić w TVN był dla Jego serca zbyt wielkim wstrząsem” – napisał Miklas.

Jak nietrudno się domyślić, po publikacji tych słów na Miklasa spadła fala krytyki. Dziennikarz opublikował więc kolejny wpis, w którym przeprosił za swoje słowa. Wcześniejszą wypowiedź naturalnie usunął.

„Wszystkich bliskich śp. Stanisława Sojki, wybitnego artysty, których dotknął mój niefortunny wpis, chcę serdecznie przeprosić i wyrazić ubolewanie z powodu treści tego wpisu. Modlę się nieustannie za śp. Stanisława. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE. NIECH ODPOCZYWA W POKOJU” – napisał.

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Polecane

CGM
Sekcja zwłok niewystarczająca. Biegli zapowiadają kolejne badania

Sekcja zwłok niewystarczająca. Biegli zapowiadają kolejne badania

Trwa ustalanie przyczyn śmierci artysty.

44 minuty temu

CGM
Lil Baby nie wystąpi w Polsce. Koncert został odwołany

Lil Baby nie wystąpi w Polsce. Koncert został odwołany

Raper miał wystąpić w Polsce po raz pierwszy.

2 godziny temu

CGM
Byli koledzy z The Police pozwali Stinga

Byli koledzy z The Police pozwali Stinga

"Uznali, że nie ma innego wyjścia niż sąd, więc nacisnęli przycisk".

3 godziny temu

CGM
Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzino ...

Malik podał nagranie kolegi dalej.

5 godzin temu

CGM
Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorderem albumu „Popiół”

Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorder ...

„Popiół” – najbardziej osobisty album w karierze Błażeja Króla

9 godzin temu

CGM
Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Utwór powstał podczas intensywnego muzycznego campu w Barcelonie

9 godzin temu