Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Mąż wokalistki twierdził, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka

2025.10.30

fot. mat. pras.

Sia odniosła znaczące zwycięstwo w swoim rozwodzie z drugim mężem. Sąd odrzucił wniosek jej byłego męża, Daniela Bernada, o przyznanie mu pełnej opieki nad ich rocznym synem, Somersault Wonder Bernad.

Powody decyzji sądu

Według dokumentów sądowych, które uzyskał TMZ, większość zarzutów Daniela była już znana w sierpniu 2025 roku, kiedy ustalono tymczasowy podział opieki nad dzieckiem. Sia otrzymała wówczas główną opiekę, a Daniel miał ograniczone, nadzorowane wizyty.

Daniel twierdził, że Sia jest „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka z powodu rzekomego używania narkotyków. Sąd uznał jednak, że nie ma nowych dowodów, które wymagałyby zmiany dotychczasowego porozumienia.

Sia broni swojego stanowiska

Prawniczka Sii, Laura Wasser, podkreśliła, że Daniel miał ograniczone wizyty, ponieważ w momencie zawierania porozumienia był pod śledztwem LAPD dotyczącym pornografii dziecięcej. Śledztwo zostało zamknięte bez aresztowania czy postawienia zarzutów.

Sia utrzymuje, że jest trzeźwa od ponad sześciu miesięcy i zgadzała się na regularne testy na obecność narkotyków zarówno dla siebie, jak i Daniela. Według niej to Daniel odmawiał regularnego testowania.

Przeszłość i rozwód

Artystka przyznała, że faktycznie zmagała się z uzależnieniem 15 lat temu, ale powrót do trzeźwości jest fundamentem jej życia. Sia uważa, że Daniel próbuje wykorzystać jej przeszłość, aby podważyć jej wiarygodność.

Artystka zakończyła małżeństwo w marcu po dwóch latach związku, powołując się na „różnice nie do pogodzenia”. Podkreśliła, że jest otwarta na wizyty Daniela w nadzorowanych warunkach. Daniel walczył również o alimenty od Sii, żądając ponad 250 tysięcy dolarów miesięcznie.

Poprzednie małżeństwo Sii

To drugi rozwód Sii. Wcześniej rozwiodła się z Erikiem Langiem w 2016 roku, po nieco ponad dwóch latach małżeństwa.

