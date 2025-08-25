Sekcja zwłok niewystarczająca. Biegli zapowiadają kolejne badania

fot. mat. pras.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wszczęciu śledztwa, mającego wyjaśnić przyczyny śmierci Stanisława Soyki. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok prokuratura przekazała, że niezbędne będą dodatkowe czynności. Oznacza to, że na informacje o przyczynie śmierci artysty poczekamy jeszcze co najmniej kilka tygodni.

„Będziemy mogli się wypowiedzieć mniej więcej za miesiąc”

Sekcja zwłok Stanisława Soyki się odbyła. Po przeprowadzeniu badań pobrano materiał biologiczny i będą prowadzone dalsze czynności. Co do przyczyny zgonu, to będziemy mogli się wypowiedzieć mniej więcej za miesiąc. Tak przewidujemy, jeżeliby biegli przeprowadzili badania uzupełniające – przekazał Plejadzie przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia, na kilka godzin przed wyjściem na scenę podczas Sopot Top Of The Pop Festivalu. Artysta pojawił się w Operze Leśnej na próbie. W opinii uczestniczącej w niej osób był w znakomitej formie i nic nie zapowiadało wieczornej tragedii. Artysta miał 66 lat.