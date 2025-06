Sam Fender świętuje wyprzedane koncerty stadionowe duetem z Olivią Dean

fot. mat. pras.

Sam Fender udostępnił nową wersję „Rein Me In”, w nagraniu której wsparła go nominowana do BRIT Award i Mercury Prize Olivia Dean. Piosence towarzyszy wideo zarejestrowane przez Daniela Broadleya podczas wyprzedanych koncertów Sama w Londynie i Newcastle.

Utwór znalazł się pierwotnie na trzecim albumie Sama „People Watching”. Wydany zimą krążek trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy bestsellerów. Nowa, nagrana z Olivią Dean, wersja „Rein Me In” doczekała się dodatkowej zwrotki. To pierwszy duet Fendera od czasu ubiegłorocznego „Homesick”, do nagrania którego zaprosił go Noah Kahan.

Sam i Olivia wykonali wspólnie „Rein Me In” na London Stadium przed 80-tysięczną publicznością. Reakcje były entuzjastyczne, a fragmenty występu szybko zaczęły krążyć po mediach społecznościowych. Duet powtórzył wspólny występ jeszcze dwukrotnie na St. James’ Park w Newcastle.

„Mój ulubiony utwór”

– Jeśli współpracuję z kimś przy jednym z moich utworów, wolę, by ta osoba napisała coś nowego i wniosła coś od siebie, zamiast po prostu zaśpiewać to, co już stworzyłem. Olivia wniosła kobiecą perspektywę do „Rein Me In” i uważam, że to wyszło piosence na dobre. Dzielenie z nią sceny podczas tych stadionowych koncertów było dla mnie czystą radością. Nie mogę się doczekać, aż ludzie usłyszą tę wersję – komentował przed oficjalną premierą singla Sam.

– „Rein Me In” to mój ulubiony utwór z albumu Sama, więc z przyjemnością napisałam nową zwrotkę z kobiecej perspektywy. Od dawna jestem jego fanką i bardzo się cieszę, że mogliśmy razem popracować nad tym duetem – przyznała Olivia.

Sam kontynuuje swój imponujący rok 2025 wielką serią letnich koncertów i festiwali w Wielkiej Brytanii i Europie, a wkrótce wraca do USA na drugą część trasy (większość dat wyprzedała się tuż po ogłoszeniu). Następnie trasa promująca „People Watching” zawita do Australii.

26 września nakładem Capitol Records ukaże się drugi album Olivii „The Art Of Loving”.