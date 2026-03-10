CGM

Ryszard Rynkowski odwołuje kolejne koncerty. Powrót na scenę dopiero jesienią

Dłuższa przerwa w koncertowaniu

2026.03.10

Ryszard Rynkowski odwołuje kolejne koncerty. Powrót na scenę dopiero jesienią

fot. mat. pras.

31 stycznia Ryszard Rynkowski po dłuższej przerwie wrócił na scenę, występując w centrum kultury w Pruszkowie. Już od początku koncertu widoczne było, że artysta nie czuje się najlepiej. Miał trudności z poruszaniem się, do czego sam nawiązał w krótkiej wypowiedzi do publiczności.

W trakcie występu piosenkarz poruszył również temat przemijania oraz osobistych doświadczeń z ostatnich miesięcy, przyznając, że był to dla niego wyjątkowo trudny czas. Jego słowa wyraźnie poruszyły zgromadzoną publiczność.

Koncert przerwany po godzinie

Ku zaskoczeniu fanów, koncert został niespodziewanie przerwany po około godzinie. Ryszard Rynkowski z widocznym trudem opuścił scenę, co wzbudziło niepokój wśród uczestników wydarzenia. Wówczas nie podano oficjalnych informacji dotyczących dalszych planów koncertowych artysty.

Dłuższa przerwa w koncertowaniu

Menedżer artysty, Bogdan Zep, wyjaśnił teraz, że piosenkarz zmaga się z trudnymi emocjami po śmierci żony, a lekarze zalecili mu odpoczynek, co spowodowało odwołanie kolejnych występów.

„Wszystkie koncerty zostały przełożone na jesień” – przekazał menedżer.

Mimo zapewnień o dobrym samopoczuciu artysty, fani muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać kilka miesięcy na możliwość zobaczenia Rynkowskiego na żywo.

Problemy prawne piosenkarza

Rynkowski w czerwcu 2025 roku spowodował kolizję drogową pod wpływem alkoholu w miejscowości Zbiczno, mając 1,6 promila we krwi. Akt oskarżenia trafił do Sąd Rejonowy w Brodnicy. Grozi mu do trzech lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Termin rozprawy wciąż nie został wyznaczony, m.in. z powodu zmiany sędziego referenta.

