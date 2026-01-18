RX Produkcja komentuje numer Maty i Fagaty: „Mam wrażenie, że wszyscy się tylko dym*ją”

Mata i Fagata wypuścili wspólny singiel „Freaky”, który w dużej mierze opowiada o relacjach damsko-męskich. Utwór szybko zwrócił uwagę mediów i fanów, a swoje zdanie na temat kawałka postanowił wyrazić RX Produkcja.

„Mam wrażenie, że wszyscy się tylko dymają”

RX Produkcja, znany producent i komentator sceny rapowej, podzielił się swoimi wrażeniami na temat nowego numeru:

„Słuchałem nowego singla Fagaty i Maty. Ja to nie wiem, mam wrażenie, że wszyscy to się tylko dymają, kopulują, wszędzie berła, maczugi, a ja jedyne co rozebrałem przez ostatni rok to choinka, po świętach. Jak żyć?”

Jego komentarz miał charakter żartobliwy, ale zwrócił uwagę na tematyczny kierunek numeru, w którym intensywnie akcentowane są związki i bliskość.

Mata jako mentor Fagaty

Mata od dawna pełni rolę mentora Fagaty – podpisał ją w swojej wytwórni Muzyka, dzięki czemu promuje jej twórczość i czerpie z tego korzyści biznesowe. Premiera „Freaky” jest kolejnym krokiem w budowaniu kariery młodej artystki, a równocześnie pozwala Matczakowi rozwijać swoje wpływy na polskiej scenie rapowej.

„Freaky” – odbiór wśród fanów

Singiel wzbudza mieszane emocje – część fanów docenia bezpośredniość tekstu i chwytliwe brzmienie, inni krytykują mocno seksualny kontekst utworu. Komentarze, takie jak ten od RX Produkcji, podkreślają, że nowy kawałek Mata x Fagata nie pozostaje obojętny dla słuchaczy i wywołuje dyskusję o tematach relacji damsko-męskich w polskim rapie.