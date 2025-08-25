Szukaj
Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Utwór powstał podczas intensywnego muzycznego campu w Barcelonie

Nowa współpraca Rufuza ze Szwedem SWD i Kyöku

Rufuz powraca z singlem „PANAMA”, efektem wyjątkowej współpracy ze Szwedem SWD oraz Kyöku. Utwór powstał podczas intensywnego muzycznego campu w Barcelonie, gdzie artyści połączyli swoje doświadczenia i wizje muzyczne. Rezultatem jest kawałek lekki, pełen energii, a jednocześnie niosący charakterystyczną dla Rufuza wrażliwość i emocjonalną głębię.

„PANAMA” – muzyka i obraz w jednym

Singiel to nie tylko dźwięk, ale także wizualna opowieść. Teledysk łączy ujęcia nagrane na analogowej taśmie VHS w Hiszpanii z nowoczesnymi kadrami z Warszawy. Zderzenie nostalgii z współczesnością idealnie oddaje balans między świeżym brzmieniem a autentycznym, surowym klimatem, jaki odnaleźli artyści.

Nowy etap w twórczości Rufuza

„PANAMA” otwiera nowy etap w twórczości Rufuza i SWD. To pierwszy singiel zapowiadający wspólny projekt, który ma eksplorować nowe brzmienia i dostarczać słuchaczom różnorodnych muzycznych emocji. Utwór jest propozycją zarówno dla fanów letnich hitów, jak i tych, którzy szukają głębszej atmosfery w muzyce.

