Rufuz, Bilon HG, Szwed SWD i Sir Mich z podwójnym uderzeniem – „INDI INTRO / MONEY MOVES”

Nowy etap w karierze Rufuza

2025.11.22

Rufuz, Bilon HG, Szwed SWD i Sir Mich z podwójnym uderzeniem – „INDI INTRO / MONEY MOVES"

21 listopada 2025 roku Rufuz zadebiutował z dwuczęściowym maxisinglem „INDI INTRO / MONEY MOVES”, który symbolicznie otwiera nowy etap w jego karierze. Materiał jest częścią projektu INDICAMP – pewnego, intensywnego i budowanego z charakterem.

INDI INTRO – surowe otwarcie

Pierwsza część, „INDI INTRO”, to surowe, atmosferyczne wejście, które wyznacza kierunek całego konceptu. Utwór skupia się na niezależności, autentyczności i ulicznym brzmieniu. Produkcja Sir Micha podkreśla ideę „DIY” i nadaje numerowi wyrazistego charakteru.

Money Moves – klasyczny uliczny banger

Drugi numer, „Money Move”, to szorstki i energetyczny streetowy hit. Wspólne wersy Rufuza i Bilona HG nadają utworowi dynamiki, a produkcja Szweda SWD podkręca tempo, tworząc bezkompromisowe brzmienie pełne bragga i miejskiej energii.

Nowy etap w karierze Rufuza

„INDI INTRO / MONEY MOVES” to nie tylko dwa utwory, ale także zapowiedź szerszych działań Rufuza – artysta wraca z nową wizją, większym głodem sukcesu i gotowością do podboju sceny polskiego rapu.

