Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Foto: M. Marczuk

Roxie prezentuje najnowszy singiel „Na szeroką wodę”, który zapowiada jej nadchodzący album „Błękit”, planowany na wiosnę 2026 roku. Po sukcesie singli „Błękit” i „Codzienność”, Roxie udowadnia, że nowy materiał reprezentuje najbardziej dojrzały i świadomy etap w jej karierze. Utwór powstał we współpracy z multiplatynowym producentem Favstem.

„Na szeroką wodę” – o czym jest nowy singiel Roxie?

Piosenka jest symboliczną opowieścią o życiu, którego fale nieustannie prowadzą nas w nieznane. Roxie zachęca do odpuszczenia nadmiernej kontroli i poddania się naturalnemu nurtowi wydarzeń. Singiel rozwija kierunek wyznaczony w poprzednich utworach: refleksyjne, głębokie brzmienie w „Błękicie” oraz wrażliwość i docenianie codziennych chwil w „Codzienności”.

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

Do utworu powstał spektakularny teledysk, nagrany na zamarzniętym Morzu Bałtyckim w czasie zjawiska torosów – spiętrzonych brył lodu tworzących monumentalny, niemal arktyczny krajobraz. Tak spektakularne zjawisko wystąpiło ostatni raz 21 lat temu – dokładnie w roku urodzin Roxie. Teledysk stanowi więc nie tylko wizualizację utworu, ale także unikalny dokument rzadkiego fenomenu natury.

Surowy, lodowy pejzaż kontrastuje z emocjonalnością piosenki, podkreślając jej symbolikę: wejście na „szeroką wodę” wymaga odwagi i gotowości na niepewność, ale to właśnie tam kryje się prawdziwa wolność. Monumentalne kadry nadają klipowi ponadczasowy charakter, czyniąc go jednym z najbardziej spektakularnych projektów wizualnych w karierze Roxie.