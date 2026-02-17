CGM

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

2026.02.17

opublikował:

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Foto: M. Marczuk

Roxie prezentuje najnowszy singiel „Na szeroką wodę”, który zapowiada jej nadchodzący album „Błękit”, planowany na wiosnę 2026 roku. Po sukcesie singli „Błękit” i „Codzienność”, Roxie udowadnia, że nowy materiał reprezentuje najbardziej dojrzały i świadomy etap w jej karierze. Utwór powstał we współpracy z multiplatynowym producentem Favstem.

„Na szeroką wodę” – o czym jest nowy singiel Roxie?

Piosenka jest symboliczną opowieścią o życiu, którego fale nieustannie prowadzą nas w nieznane. Roxie zachęca do odpuszczenia nadmiernej kontroli i poddania się naturalnemu nurtowi wydarzeń. Singiel rozwija kierunek wyznaczony w poprzednich utworach: refleksyjne, głębokie brzmienie w „Błękicie” oraz wrażliwość i docenianie codziennych chwil w „Codzienności”.

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

Do utworu powstał spektakularny teledysk, nagrany na zamarzniętym Morzu Bałtyckim w czasie zjawiska torosów – spiętrzonych brył lodu tworzących monumentalny, niemal arktyczny krajobraz. Tak spektakularne zjawisko wystąpiło ostatni raz 21 lat temu – dokładnie w roku urodzin Roxie. Teledysk stanowi więc nie tylko wizualizację utworu, ale także unikalny dokument rzadkiego fenomenu natury.

Surowy, lodowy pejzaż kontrastuje z emocjonalnością piosenki, podkreślając jej symbolikę: wejście na „szeroką wodę” wymaga odwagi i gotowości na niepewność, ale to właśnie tam kryje się prawdziwa wolność. Monumentalne kadry nadają klipowi ponadczasowy charakter, czyniąc go jednym z najbardziej spektakularnych projektów wizualnych w karierze Roxie.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma
NEWS

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”
NEWS

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata
NEWS

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”
NEWS

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”

Tim Very z Manchester Orchestra nie żyje. Perkusista miał 42 lata
NEWS

Tim Very z Manchester Orchestra nie żyje. Perkusista miał 42 lata

Polecane

CGM
DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i p ...

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

2 godziny temu

CGM
Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas A ...

"Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

2 godziny temu

CGM
Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami ...

Dominacja w streamingu

4 godziny temu

CGM
Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się ...

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

6 godzin temu

CGM
Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Rok 2025 był dla ZAiKS-u czasem historycznych wyników finansowych

7 godzin temu

CGM
Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemoth ...

"Kolejny przykład religijnego fanatyzmu"

7 godzin temu