Roxie rusza na ulice

fot. mat. pras.

Lata mijają, przepisy ulegają zmianom, ale mimo to egzaminy na prawo jazdy nadal wielu spędzają sen z powiek. Generalnie jest to przygoda, którą dobrze mieć za sobą jak najwcześniej. Roxie doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego załatwiła sprawę kilka miesięcy po dwudziestych urodzinach.

Czas wybrać samochód

– Big day kochani. Mam prawko – pochwaliła się na Instagramie Roksana, pozując z dokumentem potwierdzającym zdany egzamin. Zanim jednak wokalistka wyjedzie na ulice, czeka ją wybór pierwszego samochodu. Gwiazda póki co nie zdradza, na jaką markę się zdecyduje.

Wokalistka zakończyła w weekend trasę „Break Tour” i szykuje się do sezonu plenerowego. Niestety, na ostatniej prostej klubowego tournée wokalistka byłą zmuszona odwołać występ w Toruniu, który miał wieńczyć przedsięwzięcie.

– Odwołanie koncertu w Toruniu przez „powody osobiste artystki” to uznanie przeze mnie, że ten weekend nie jest odpowiednim momentem do grania świeckich koncertów. Mam nadzieję, że to zrozumiecie – wyjaśniła Roksana, nawiązując do żałoby po śmierci papieża.