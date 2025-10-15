Rosalia pozuje ze schabowym i pomidorową na warszawskiej Pradze

Hiszpańska wokalistka zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie serię zdjęć z Polski. Na fotografiach widać, że artystka odwiedziła bar mleczny Rusałka na warszawskiej Pradze, znany głównie lokalnym mieszkańcom i miłośnikom klasycznej polskiej kuchni.

Hiszpanka w Warszawie. Dlaczego wybrała właśnie Polskę?

Fani zastanawiają się, co stoi za jej niespodziewaną wizytą w stolicy. Czy to tylko turystyczny wypad, czy może zapowiedź muzycznej współpracy z polskim artystą? Niektórzy sugerują, że wokalistka może pracować nad nowym teledyskiem lub projektem z udziałem lokalnych twórców.

Czy powstaje nowy klip? W tle polski klimat i swojskie smaki

Zdjęcia z baru mlecznego Rusałka wywołały lawinę komentarzy. Wielu internautów zwróciło uwagę, że hiszpańska gwiazda mogła specjalnie wybrać tak nietypowe miejsce, aby podkreślić autentyczność i klimat Warszawy. Wśród spekulacji pojawia się również teoria, że artystka szykuje collab z jednym z popularnych polskich wokalistów.

Fani czekają na wieści

Na razie wokalistka nie zdradziła żadnych szczegółów dotyczących celu wizyty. Jednak biorąc pod uwagę, że jej wcześniejsze podróże często kończyły się muzycznymi premierami – wiele wskazuje na to, że Polska nie znalazła się w jej planie przypadkiem.