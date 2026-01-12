Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili uczcić swój związek w wyjątkowy sposób – para odnowiła przysięgę małżeńską, zaledwie rok po ślubie. Artystka i jej mąż podzielili się tą wiadomością w rozmowie z Radiem Eska podczas premiery animacji Miss Moxy. Kocia ekipa.
Para wzięła ślub 25 sierpnia 2024 roku w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. Przyjęcie weselne odbyło się w winnicy Piwnice Półtorak. Od tego czasu Roksana i Kevin chętnie dzielą się w mediach społecznościowych swoimi wspólnymi chwilami.
Wspólne wsparcie w związku
Roksana Węgiel podkreśliła w wywiadzie dla Plejady, że w ich relacji nie brakuje wsparcia:
„Naprawdę wspieramy się we wszystkim nawzajem. Jak są jakieś moje rzeczy — oczywiście moje są bardziej medialne, więc to wszystko jest na widoku — ale w drugą stronę działa tak samo. Jak tylko on ma jakieś wydarzenie, to [jestem] zawsze obok. To jest piękne mieć w związku taką osobę, na której zawsze można polegać.”
Odnowienie przysięgi małżeńskiej po roku
Podczas szybkiej rozmowy z dziennikarzami, Kevin Mglej przyznał, że odnowili przysięgę po roku od ślubu:
„My już odnawialiśmy”
Roksana dodała z humorem:
„Może jesteśmy psychiczni.”
Odnowienie przysięgi jest coraz popularniejszym sposobem celebrowania miłości, a Roksana i Kevin pokazali, że dla nich liczy się przede wszystkim radość i wspólne chwile, niezależnie od opinii innych.
Kontekst urodzinowy
Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany Węgiel, które artystka świętowała 11 stycznia 2026 roku.