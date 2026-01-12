CGM

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2026.01.12

opublikował:

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili uczcić swój związek w wyjątkowy sposób – para odnowiła przysięgę małżeńską, zaledwie rok po ślubie. Artystka i jej mąż podzielili się tą wiadomością w rozmowie z Radiem Eska podczas premiery animacji Miss Moxy. Kocia ekipa.

Para wzięła ślub 25 sierpnia 2024 roku w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. Przyjęcie weselne odbyło się w winnicy Piwnice Półtorak. Od tego czasu Roksana i Kevin chętnie dzielą się w mediach społecznościowych swoimi wspólnymi chwilami.

Wspólne wsparcie w związku

Roksana Węgiel podkreśliła w wywiadzie dla Plejady, że w ich relacji nie brakuje wsparcia:

„Naprawdę wspieramy się we wszystkim nawzajem. Jak są jakieś moje rzeczy — oczywiście moje są bardziej medialne, więc to wszystko jest na widoku — ale w drugą stronę działa tak samo. Jak tylko on ma jakieś wydarzenie, to [jestem] zawsze obok. To jest piękne mieć w związku taką osobę, na której zawsze można polegać.”

Odnowienie przysięgi małżeńskiej po roku

Podczas szybkiej rozmowy z dziennikarzami, Kevin Mglej przyznał, że odnowili przysięgę po roku od ślubu:

„My już odnawialiśmy”

Roksana dodała z humorem:

„Może jesteśmy psychiczni.”

Odnowienie przysięgi jest coraz popularniejszym sposobem celebrowania miłości, a Roksana i Kevin pokazali, że dla nich liczy się przede wszystkim radość i wspólne chwile, niezależnie od opinii innych.

Kontekst urodzinowy

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany Węgiel, które artystka świętowała 11 stycznia 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Fetty Wap wyszedł z więzienia po trzech latach. Wyrok skrócony o połowę
NEWS

Fetty Wap wyszedł z więzienia po trzech latach. Wyrok skrócony o połowę

Polecane

CGM
Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2 godziny temu

CGM
Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani ...

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2 godziny temu

CGM
Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o ni ...

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu

CGM
Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia ...

Ceremonia otwarcia na San Siro

3 godziny temu