Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili uczcić swój związek w wyjątkowy sposób – para odnowiła przysięgę małżeńską, zaledwie rok po ślubie. Artystka i jej mąż podzielili się tą wiadomością w rozmowie z Radiem Eska podczas premiery animacji Miss Moxy. Kocia ekipa.

Para wzięła ślub 25 sierpnia 2024 roku w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. Przyjęcie weselne odbyło się w winnicy Piwnice Półtorak. Od tego czasu Roksana i Kevin chętnie dzielą się w mediach społecznościowych swoimi wspólnymi chwilami.

Wspólne wsparcie w związku

Roksana Węgiel podkreśliła w wywiadzie dla Plejady, że w ich relacji nie brakuje wsparcia:

„Naprawdę wspieramy się we wszystkim nawzajem. Jak są jakieś moje rzeczy — oczywiście moje są bardziej medialne, więc to wszystko jest na widoku — ale w drugą stronę działa tak samo. Jak tylko on ma jakieś wydarzenie, to [jestem] zawsze obok. To jest piękne mieć w związku taką osobę, na której zawsze można polegać.”

Odnowienie przysięgi małżeńskiej po roku

Podczas szybkiej rozmowy z dziennikarzami, Kevin Mglej przyznał, że odnowili przysięgę po roku od ślubu:

„My już odnawialiśmy”

Roksana dodała z humorem:

„Może jesteśmy psychiczni.”

Odnowienie przysięgi jest coraz popularniejszym sposobem celebrowania miłości, a Roksana i Kevin pokazali, że dla nich liczy się przede wszystkim radość i wspólne chwile, niezależnie od opinii innych.

Kontekst urodzinowy

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany Węgiel, które artystka świętowała 11 stycznia 2026 roku.