Roger Waters podtrzymuje słowa o Ozzym Osbourne’ie: „Był wszędzie w telewizji przez setki lat ze swoją głupotą i absurdem”

„Czy muszę lubić każdy zespół rockowy, jaki kiedykolwiek istniał?”

2026.01.20

Roger Waters podtrzymuje słowa o Ozzym Osbourne’ie: „Był wszędzie w telewizji przez setki lat ze swoją głupotą i absurdem”

Roger Waters ponownie odniósł się do swoich głośnych i szeroko krytykowanych komentarzy na temat Ozzy’ego Osbourne’a, które padły krótko po śmierci legendy Black Sabbath. W nowym wywiadzie muzyk jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza się z nich wycofywać ani przepraszać.

Konflikt pomiędzy rodziną Osbourne’ów a byłym liderem Pink Floyd wybuchł po tym, jak Waters udzielił wywiadu podcastowi The Independent Ink. W rozmowie przyznał, że nigdy nie był fanem Ozzy’ego, jego muzyki ani telewizyjnej kariery.

– „Był wszędzie w telewizji przez setki lat ze swoją głupotą i absurdem. Nie obchodzi mnie Black Sabbath, nigdy mnie nie obchodziło. Nie interesuje mnie odgryzanie głów nietoperzom czy kurom, czy cokolwiek oni tam robią. Kompletnie mnie to nie rusza” – stwierdził Waters.

Ostra reakcja rodziny Osbourne’ów

Na te słowa szybko zareagował Jack Osbourne, który publicznie skrytykował Watersa w mediach społecznościowych.

– „Mój ojciec zawsze uważał, że jesteś żałosnym i oderwanym od rzeczywistości człowiekiem – dzięki, że to potwierdziłeś” – napisał syn Ozzy’ego.

Równie ostro odpowiedziała Sharon Osbourne, która w podcaście The Osbournes nie szczędziła gorzkich słów:

– „On nie ma charyzmy, wygląda jak Frankenstein. Ten facet jest chory na głowę i kompletnie nieistotny we współczesnym świecie. Nikt go nie lubi” – powiedziała.

Krótko po tej wypowiedzi w oficjalnym sklepie Ozzy’ego pojawiła się koszulka przedstawiająca karykaturę muzyka oddającego mocz na mur przypominający okładkę kultowego albumu Pink Floyd „The Wall”.

Waters: „Nie żałuję”

W nowym wywiadzie dla Piersa Morgana Roger Waters został zapytany, czy żałuje swoich słów, zwłaszcza że padły niedługo po śmierci Osbourne’a.

– „Nie zaprzeczam, że to powiedziałem. Te słowa padły w trakcie długiego wywiadu” – przyznał, po czym dodał:
– „Czy naprawdę muszę lubić każdy zespół rockowy, jaki kiedykolwiek istniał, albo ludzi, którzy odgryzają głowy nietoperzom?”

Zapytany o ewentualne przeprosiny wobec Sharon Osbourne, Waters odpowiedział jednoznacznie:

– „Nie. Nie miałem pojęcia, że Sharon Osbourne w ogóle ogląda podcasty. Zresztą nie mam dla niej żadnej sympatii – oskarżała mnie o różne rzeczy i jest częścią izraelskiego lobby”.

„Z Jackiem mogę porozmawiać”

Waters zaznaczył jednak, że wobec reszty rodziny jego stanowisko jest mniej konfrontacyjne:

– „Słuchaj, Jack… jeśli będzie chciał porozmawiać, możemy porozmawiać. Nie będę wobec niego nieuprzejmy” – stwierdził.

Sharon Osbourne ujawniła później, że rozważała wysłanie Watersowi paczki z ekskrementami, co nawiązuje do jej dawnej praktyki reagowania w ten sposób na obraźliwe komentarze pod adresem jej rodziny.

„Był wielki, ale ta wielkość nie trwała wiecznie. Sam nie potrafił stworzyć nic naprawdę wielkiego” – dodała Sharon, odnosząc się także do kontrowersyjnego stroju Watersa z 2023 roku, który niektórzy porównywali do nazistowskiego munduru.

– „On jest szalony. Nienawidzi każdego, komu się powiodło”.

Śmierć legendy metalu

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca w swoim domu w Buckinghamshire. Przyczyną śmierci był atak serca, a muzyk od lat zmagał się z chorobą Parkinsona i schorzeniami układu krążenia. Zaledwie 17 dni wcześniej zagrał swój ostatni koncert w Birmingham, podczas którego zebrał miliony na cele charytatywne.

