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Rodzina Whitney Houston twierdzi, że Oprah kłamie. „Whitney nie była pod wpływem narkotyków”

„To niesprawiedliwe i nieprawdziwe”

2026.06.24

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Whitney 2

Rodzina Whitney Houston stanowczo zaprzecza słowom Oprah Winfrey, która podczas wystąpienia na festiwalu Cannes Lions zasugerowała, że legendarna wokalistka pojawiła się na jej programie pod wpływem narkotyków. Przedstawiciele spadku po artystce twierdzą, że prezenterka mija się z prawdą i niesłusznie łączy każdy epizod z życia Houston z jej problemami uzależnieniowymi.

Oprah Winfrey o ostatniej wizycie Whitney Houston

Podczas odbierania nagrody LionHeart Award w Théâtre Lumière we Francji Oprah Winfrey wspominała ostatnią wizytę Whitney Houston w swoim programie telewizyjnym w 2009 roku.

Prezenterka stwierdziła, że wokalistka miała wówczas przejść nawrót uzależnienia i była pod wpływem środków odurzających. Według Oprah Houston miała nawet spaść ze sceny, a ona sama miała prosić publiczność o zachowanie całego incydentu w tajemnicy.

Rodzina Whitney Houston stanowczo zaprzecza

Na słowa Oprah szybko zareagowała Pat Houston, zarządzająca majątkiem i spuścizną po zmarłej gwieździe.

W oficjalnym stanowisku podkreślono, że Whitney Houston rzeczywiście upadła, jednak nie miało to nic wspólnego z narkotykami.

„Whitney rzeczywiście spadła ze sceny, ale stało się to podczas próby dźwięku. Powodem była ciemność panująca w tym miejscu oraz brak znajomości sceny. Z całą pewnością nie była pod wpływem narkotyków”.

Według Pat Houston zdarzenie miało miejsce podczas próby dźwięku, a przyczyną upadku była słaba widoczność oraz nieznajomość sceny.

„To niesprawiedliwe i nieprawdziwe”

Przedstawicielka rodziny przyznała, że Whitney Houston przez lata zmagała się z uzależnieniem, jednak sprzeciwiła się automatycznemu przypisywaniu tego problemu każdej sytuacji z jej życia zawodowego.

„Jak wiele osób, zmagała się z własnymi problemami, ale nieprawdziwe i niesprawiedliwe jest przypisywanie tych trudności każdemu jej występowi czy każdemu etapowi jej życia”.

Pat Houston zaznaczyła również, że publiczność zgromadzona podczas nagrania programu mogła zobaczyć profesjonalną i przygotowaną artystkę.

„To, co widzowie zobaczyli na scenie, było efektem dyscypliny, talentu i zaangażowania, a nie domysłów czy założeń innych osób”.

Rodzina apeluje o szacunek dla pamięci gwiazdy

Na zakończenie oświadczenia rodzina Whitney Houston zaapelowała o rzetelne przedstawianie historii wokalistki oraz unikanie powielania niepotwierdzonych relacji.

„Whitney była człowiekiem, który doświadczał zarówno sukcesów, jak i trudnych momentów. Tego dnia pojawiła się jednak jako profesjonalna i utalentowana artystka, którą zawsze starała się być. Jesteśmy jej winni szacunek i prawdę, a nie powielanie mitów”.

Ostatni występ Whitney Houston u Oprah

Program Oprah z udziałem Whitney Houston został wyemitowany we wrześniu 2009 roku i był ostatnim wywiadem artystki w słynnym talk-show. Niespełna dwa i pół roku później, w lutym 2012 roku, wokalistka zmarła w wieku 48 lat.

Spór pomiędzy Oprah Winfrey a rodziną Whitney Houston ponownie wywołał dyskusję na temat sposobu przedstawiania życia gwiazdy oraz granic publicznego komentowania jej prywatnych problemów po śmierci.

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