Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich płodności

fot. mat. pras.

Rihanna i jej marka Fenty Beauty muszą zmierzyć się z poważnym problemem – niektóre perfumy muszą zostać wycofane ze sprzedaży z powodu zagrożeń dla zdrowia kobiet i płodności.

Wycofane zapachy: Kiss i Riri

Według doniesień, wycofane zostały perfumy Kiss i Riri, dostępne w sieci sklepów Savers w Wielkiej Brytanii i Europie. Powodem jest obecność dwóch niebezpiecznych substancji: hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral) i butylphenyl methylpropional (Lilial).

Lyral – substancja powodująca silne reakcje alergiczne.

Lilial – związek chemiczny zakazany w kosmetykach w UE i Wielkiej Brytanii od 2022 roku ze względu na potencjalne zagrożenie dla układu rozrodczego kobiet oraz zdrowia nienarodzonych dzieci.

Instrukcje dla klientów

Jeżeli posiadasz perfumy z niebezpiecznych partii, należy je zwrócić do sklepu Savers – klienci otrzymają pełny zwrot kosztów. Wycofane partie to:

Kiss by Rihanna – kod partii: 0608940572252, butelka 15 ml

Riri by Rihanna – kod partii: 0608940560389, butelka 15 ml

Savers zapewnia, że personel sklepu pomoże w identyfikacji produktów i zwrocie.

Fani czekają na nową muzykę

Mimo problemów kosmetycznych, fani Rihanna z nadzieją obserwują jej aktywność muzyczną. W niedawnym vlogu piosenkarka odwiedziła studio nagrań, notując pomysły i tańcząc przy nowych utworach. To sugeruje, że jej nowa muzyka może wkrótce ujrzeć światło dzienne, co ekscytuje fanów, którzy czekają od czasu albumu ANTI.