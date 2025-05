Richard Ashcroft o tym, dlaczego powiedział Noelowi Gallagherowi, że jest „jedyną osobą”, która może otwierać koncerty Oasis

fot. facebook / @OasisOfficial

Richard Ashcroft ujawnił, że powiedział Noelowi Gallagherowi, iż to on powinien być jedynym artystą, który otworzy koncerty Oasis podczas ich trasy reunionowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Jesienią ubiegłego roku ogłoszono, że były wokalista The Verve wystąpi jako specjalny gość na wszystkich 17 koncertach Oasis tego lata. W trasie weźmie również udział zespół Cast z Liverpoolu. Ashcroft zagra na wszystkich pięciu koncertach w Wembley, pięciu w Heaton Park w Manchesterze, dwóch w Cardiff, trzech w Edynburgu i dwóch w Dublinie.

„To ja powinienem otwierać te koncerty”

W wywiadzie dla The Chris Moyles Show w Radio X, Ashcroft opowiedział o swojej rozmowie z Noelem Gallagherem, podczas której przekonywał, że nikt inny nie nadaje się bardziej do tej roli.

„Uważam, że mam bardzo ważną rolę do odegrania. W przeszłości Oasis supportowało The Verve, później role się odwróciły i my graliśmy przed nimi w Earls Court. Potem, jako artysta solowy, również występowałem z Oasis.”

Dodał też, że powiedział Noelowi:

„Wydaje mi się, że tylko ja mogę zająć to miejsce. Zwłaszcza na tak wielkich koncertach plenerowych. Bo wszyscy przyszli dla was. A jeśli nie wyjdziecie z czymś mocnym, to nie wiem, co się wydarzy.”

Historia wspólnych występów i przyjaźni

Ashcroft ma długą historię współpracy i przyjaźni z braćmi Gallagherami. To właśnie on był inspiracją do powstania utworu „Cast No Shadow” z 1995 roku. Oasis wspierało The Verve podczas jednej ze swoich pierwszych tras koncertowych w 1993 roku, jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu „Definitely Maybe”.

W 1995 roku The Verve supportowało Oasis m.in. w paryskim Bataclan i na plaży Irvine w Szkocji. Ashcroft zaśpiewał też chórki w utworze „All Around The World” z albumu „Be Here Now” z 1997 roku.

„Uważam, że to świetne, że nadal jesteśmy obecni na scenie. Towarzyszyłem im właściwie od samego początku. Jeszcze zanim wydali pierwszy album. Oni zdobyli sukces szybciej ode mnie – byli już w ‘Top Of The Pops’, zanim przyszła moja kolej.”

Ashcroft wciąż utrzymuje bliskie relacje z Liamem i Noelem. W 2021 roku Liam Gallagher wystąpił gościnnie w akustycznej wersji utworu „C’mon People (We’re Making It Now)”, która trafiła na album „Acoustic Hymns Vol. 1”.

Dodatkowo Ashcroft niespodziewanie supportował Gallaghera podczas jego koncertu w Finsbury Park w 2018 roku.

W ubiegłym tygodniu Richard Ashcroft wydał nowy singiel pt. „Lover”.