Rekordowe półrocze Atlas Areny

fot. mat. pras.

Dym po koncercie Judas Priest jeszcze nie zdążył opaść, a emocje wśród fanów heavy metalu wciąż są żywe. Atlas Arena ponownie wypełniła się po brzegi, potwierdzając swoją pozycję jako jeden z najważniejszych obiektów widowiskowych w Polsce.

Atlas Arena w Łodzi okazała się prawdziwym magnesem dla widzów – tylko w pierwszym półroczu 2025 r. odwiedziło ją około pół miliona osób. To rekordowa liczba, która potwierdza rosnące znaczenie obiektu na muzycznej i sportowej mapie Polski. W 2024 r. magazyn Pollstar zaliczył Atlas Arenę do Top 5 hal koncertowych Europy Wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w tegorocznej frekwencjach i kalendarzu wydarzeń.

Światowe i krajowe gwiazdy, wydarzenia o najwyższej randze

W pierwszym półroczu 2025 roku Atlas Arena gościła największe nazwiska polskiej i światowej sceny muzycznej. Do Łodzi przyjechali m.in. Andrea Bocelli, Twenty One Pilots, Limp Bizkit, Alan Walker, Thirty Seconds to Mars, Carlos Santana, Ghost, Lionel Richie, David Garrett, Judas Priest. Wiele koncertów zgromadziło komplet publiczności lub bliskie pełnej frekwencji.

W kalendarzu znalazły się również wydarzenia sportowe o międzynarodowym znaczeniu: Final Four CEV Champions League Volley 2025, Mistrzostwa Świata SuperEnduro, Orlen Cup, DOZ Maraton Łódź. Ważną częścią działalności były również wydarzenia masowe, takie jak 8. Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego, które zgromadziło tysiące maszyn w otoczeniu hali.

Hala się rozwija

Atlas Arena realizuje plany modernizacji. Ogłoszone zostały przetargi, które obejmują m.in. budowę sky baru, przebudowę kiosków gastronomicznych oraz zakup nowego cube’a – ekranu centralnego, który ma odpowiadać standardom największych światowych aren. Pierwsze efekty tych działań będą widoczne pod koniec 2025 roku.

Trwa także przetarg na nowy cube – centralny ekran multimedialny, który ma dorównać standardom znanym z amerykańskich aren i zapewnić widzom jeszcze bardziej immersyjne przeżycia podczas koncertów i wydarzeń sportowych.

Kolejne miesiące

Tradycyjnie koniec wakacji to czas nowych ogłoszeń koncertów i wydarzeń na kolejne miesiące. Atlas Arena planuje rozbudowę oferty, która ma uzupełnić kalendarz na końcówkę 2025 i rok 2026. Atlas Arena pozostaje jednym z głównych obiektów widowiskowo-sportowych w kraju. Obiekt przyciąga największe wydarzenia i wspiera rozwój gospodarczy Łodzi. W kolejnych miesiącach hala planuje dalsze inwestycje oraz rozwój oferty, odpowiadając na potrzeby organizatorów i publiczności.