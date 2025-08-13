Szukaj
Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w Poznaniu?

Wokalista ma być jedną z gwiazd rozpoczynającego się jutro BitterSweet Festivalu.

2025.08.13

Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w Poznaniu?

Niepokojące wieści z obozu Rag’n’Bone Mana. Tuż przed koncertem na Litwie artysta poinformował, że musi go odwołać z powodów zdrowotnych. Sytuacja była na tyle poważna, że wokalista trafił do szpitala.

Z przykrością informujemy, że dzisiejszy koncert w Kownie został odwołany, ponieważ Rag’n’Bone Man niestety zachorował. Obecnie otrzymuje pomoc medyczną i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Rory będzie bardzo zasmucony, że musi odwołać ten koncert, i będziemy ciężko pracować, aby wkrótce zaplanować występ na Litwie – napisano w oficjalnym komunikacie.

Rag’n’Bone nadal w szpitalu

Koncert w Kownie miał się odbyć wczoraj. Jutro artysta ma wystąpić w Poznaniu na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu. Tymczasem dziś Rag’n’Bone nadal pozostaje w szpitalu.

Bycie uwięzionym w szpitalu na Litwie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią! Ktoś ogląda coś dobrego? Mam mnóstwo czasu do zabicia. Przepraszam wszystkich, którzy mieli bilety na moje koncerty. Uwierzcie mi, wolałbym być na scenie! – skomentował kilka godzin temu na Instagramie artysta.

Co z jutrzejszym koncertem? Czekamy na informacje od organizatorów imprezy bądź od samego artysty.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Rag’n’Bone Man (@ragnboneman)

