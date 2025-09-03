Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Fani Radiohead mają powody do ekscytacji – wygląda na to, że kultowa grupa szykuje swoje pierwsze występy na żywo od 2018 roku. Choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło, w sieci pojawiają się zdjęcia tajemniczych plakatów zapowiadających koncerty w Londynie, Kopenhadze, Madrycie i innych europejskich miastach.

Ostatni koncert Radiohead i długa przerwa

Ostatni raz Radiohead wystąpili 1 sierpnia 2018 roku w Filadelfii, kończąc trasę A Moon Shaped Pool Tour. Od tamtej pory zespół pozostawał nieaktywny koncertowo, a jego członkowie skupiali się na projektach solowych i pobocznych.

Plotki o powrocie nasiliły się w marcu 2025 roku, gdy zespół zarejestrował nową spółkę o nazwie RHEUK25 LLP. To praktyka, którą Radiohead stosowali wcześniej przed dużymi wydarzeniami – wydaniem płyty, trasą czy specjalnym wznowieniem.

Europejska trasa – co wiadomo?

Według plakatów, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii i Europie, Radiohead mają wystąpić m.in.: w Londynie (The O2) – 21, 22, 24 i 25 listopada 2025 roku, w Kopenhadze, w Madrycie i innych miastach kontynentu.

Fani dzielą się zdjęciami plakatów w mediach społecznościowych, a NME i inne portale muzyczne próbują uzyskać oficjalny komentarz przedstawicieli zespołu.