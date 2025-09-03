Szukaj
Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Wygląda na to, że kultowa grupa szykuje swoje pierwsze występy na żywo od 2018 roku.

2025.09.03

opublikował:

Fani Radiohead mają powody do ekscytacji – wygląda na to, że kultowa grupa szykuje swoje pierwsze występy na żywo od 2018 roku. Choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło, w sieci pojawiają się zdjęcia tajemniczych plakatów zapowiadających koncerty w Londynie, Kopenhadze, Madrycie i innych europejskich miastach.

Ostatni koncert Radiohead i długa przerwa

Ostatni raz Radiohead wystąpili 1 sierpnia 2018 roku w Filadelfii, kończąc trasę A Moon Shaped Pool Tour. Od tamtej pory zespół pozostawał nieaktywny koncertowo, a jego członkowie skupiali się na projektach solowych i pobocznych.

Plotki o powrocie nasiliły się w marcu 2025 roku, gdy zespół zarejestrował nową spółkę o nazwie RHEUK25 LLP. To praktyka, którą Radiohead stosowali wcześniej przed dużymi wydarzeniami – wydaniem płyty, trasą czy specjalnym wznowieniem.

Europejska trasa – co wiadomo?

Według plakatów, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii i Europie, Radiohead mają wystąpić m.in.: w Londynie (The O2) – 21, 22, 24 i 25 listopada 2025 roku, w Kopenhadze, w Madrycie i innych miastach kontynentu.

Fani dzielą się zdjęciami plakatów w mediach społecznościowych, a NME i inne portale muzyczne próbują uzyskać oficjalny komentarz przedstawicieli zespołu.

I think it’s real – London dates
byu/fluffyargon inradiohead

Radiohead – od plotek do realnych działań

Choć Thom Yorke jeszcze w 2024 roku twierdził, że „nie obchodzi go”, czy fani czekają na powrót Radiohead, wiele wskazuje na to, że zespół faktycznie szykuje dużą aktywność. Potwierdzają to m.in.: próby zespołu, o których wspominał Colin Greenwood, wypowiedzi Jonny’ego Greenwooda, że wspólne granie „było naturalne i zabawne”, aukcja czterech biletów na „dowolny koncert Radiohead” w ramach charytatywnej zbiórki w Los Angeles.

Nowe projekty i wydawnictwa

Radiohead nie próżnują również wydawniczo. Niedawno ogłosili premierę albumu „Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009”, zawierającego koncertowe wykonania utworów z Londynu, Amsterdamu, Buenos Aires i Dublina. Płyta cyfrowo jest już dostępna, a limitowana edycja winylowa trafi do sprzedaży 31 października 2025 roku.

Równolegle w Ashmolean Museum w Oksfordzie trwa wystawa This Is What You Get, prezentująca ponad 180 prac plastycznych związanych z twórczością zespołu. Wśród eksponatów znalazły się m.in. szkice, okładki albumów i niepublikowane wcześniej materiały. Wystawa potrwa do 11 stycznia 2026 roku.

Czy Radiohead oficjalnie wracają na scenę?

Na ten moment koncerty pozostają w sferze domysłów, jednak wszystkie sygnały – od nowej spółki po pojawiające się plakaty – sugerują, że powrót Radiohead na scenę w 2025 roku jest bardzo prawdopodobny.

