Queen najczęściej granym brytyjskim zespołem rockowym XXI wieku

foto: mat. pras.

Legenda rocka Queen została oficjalnie uznana za najczęściej odtwarzanego rockowego artystę XXI wieku w Wielkiej Brytanii. Zestawienie przygotowała organizacja PPL (Phonographic Performance Limited) z okazji nadchodzącego National Album Day 2025.

Według raportu, muzyka Queen była emitowana w radiu i telewizji przez ponad 400 milionów sekund, co odpowiada 12,5 roku nieprzerwanego grania. Najczęściej puszczanym utworem okazał się klasyk „A Kind Of Magic”.

Brian May dziękuje fanom

Gitarzysta Queen, Brian May, nie krył zaskoczenia i wzruszenia po ogłoszeniu wyników:

„To niesamowite, że możemy przewodzić takiemu zestawieniu w XXI wieku, skoro większość naszej muzyki powstała jeszcze w XX wieku. Ogromne podziękowania dla wszystkich naszych fanów” – powiedział May.

To kolejny dowód na to, że muzyka zespołu Queen jest ponadczasowa i wciąż dociera do nowych pokoleń słuchaczy.

Rock nadal rządzi na brytyjskich falach

Jak podkreślił Peter Leathem OBE, dyrektor generalny PPL:

„To zestawienie pokazuje, że rock wciąż ma się świetnie w brytyjskich mediach. Gratulacje dla Queen z okazji tego wyjątkowego wyróżnienia – zwłaszcza w roku, w którym obchodzimy rocznicę ich pierwszego albumu numer jeden, A Night At The Opera.”

Leathem dodał, że bogaty katalog Queen sprawia, iż zespół wciąż jest jednym z najważniejszych symboli muzyki rockowej w Wielkiej Brytanii.

Top 10 najczęściej granych rockowych artystów w Wielkiej Brytanii

Zestawienie PPL przedstawia się następująco:

Queen

David Bowie

U2

Oasis

Fleetwood Mac

Stereophonics

The Rolling Stones

The Police

The Killers

Kings Of Leon