CGM

Puszbarber o Sentino: „Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać”.

Według relacji fryzjera, Sentino zachowywał się w sposób agresywny.

2025.12.30

opublikował:

Puszbarber o Sentino: „Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać”.

fot. kadr z wideo

Znany fryzjer Puszbarber opowiedział o swoim spotkaniu z raperem Sentino, które miało miejsce podczas wizyty rapera w jego salonie. Według relacji fryzjera, Sentino zachowywał się w sposób agresywny.

Spotkanie w salonie fryzjerskim

Podczas streamu, w rozmowie z Medusą, Puszbarber zdradził szczegóły swojego spotkania z raperem:

„Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać. W ludzi rzucał pieniędzmi. Mój ulubiony muzyk, ale nie chciałbym go już nigdy obcinać. Przestałem go słuchać na dwa tygodnie po strzyżeniu. Po strzyżeniu zapytałem się go, czy mogę sobie z nim zrobić zdjęcie, to powiedział, że nie.”

Fryzjer podkreślił, że było to jedyne spotkanie, podczas którego miał okazję obciąć rapera.

Powiązania Sentino z przestępczym środowiskiem

Puszbarber wspomniał również, że przed odsiadką do jego salonu przyszedł były pruszkowski gangster Słowik, który współpracował z Sentino i miał organizować jego koncerty.

Tagi


Popularne newsy

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”
NEWS

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy
NEWS

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło
NEWS

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”
NEWS

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Beyoncé została miliarderką. Królowa popu dołącza do elitarnego grona
NEWS

Beyoncé została miliarderką. Królowa popu dołącza do elitarnego grona

Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt
NEWS

Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt

Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot
NEWS

Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Polecane

CGM
Mężczyzna, który zaatakował Arianę Grande w Singapurze, skazany na więzienie

Mężczyzna, który zaatakował Arianę Grande w Singapurze, skazany na wię ...

To nie pierwszy raz, gdy Wen naruszał prywatność gwiazd

1 godzinę temu

CGM
Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali ...

Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk nie pokochał artystki, a pokochał skromną, romską dziewczynę

2 godziny temu

CGM
Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”

Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam t ...

Tau zapowiada nowy album

4 godziny temu

CGM
Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę

Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i ...

Skolim sprzedaje nie tylko najtańszą benzynę w Polsce, ale także jedzenie w przystępnych cenach

4 godziny temu

CGM
Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Hypeman Peji, Gandi Ganda, opublikował w sieci wspólne zdjęcie z kontrowersyjnym politykie

5 godzin temu

CGM
Gimper prowokuje nowym numerem wydanym w K*tas R

Gimper prowokuje nowym numerem wydanym w K*tas R

Projekt AI, który wywołuje kontrowersje

5 godzin temu