Puszbarber o Sentino: „Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać”.

Znany fryzjer Puszbarber opowiedział o swoim spotkaniu z raperem Sentino, które miało miejsce podczas wizyty rapera w jego salonie. Według relacji fryzjera, Sentino zachowywał się w sposób agresywny.

Spotkanie w salonie fryzjerskim

Podczas streamu, w rozmowie z Medusą, Puszbarber zdradził szczegóły swojego spotkania z raperem:

„Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać. W ludzi rzucał pieniędzmi. Mój ulubiony muzyk, ale nie chciałbym go już nigdy obcinać. Przestałem go słuchać na dwa tygodnie po strzyżeniu. Po strzyżeniu zapytałem się go, czy mogę sobie z nim zrobić zdjęcie, to powiedział, że nie.”

Fryzjer podkreślił, że było to jedyne spotkanie, podczas którego miał okazję obciąć rapera.

Powiązania Sentino z przestępczym środowiskiem

Puszbarber wspomniał również, że przed odsiadką do jego salonu przyszedł były pruszkowski gangster Słowik, który współpracował z Sentino i miał organizować jego koncerty.