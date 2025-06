Pusha T dissuje Kanye Westa w nowym utworze Clipse? Mocne słowa rapera

foto: mat. pras.

Pusha T prawdopodobnie uderza w Kanye Westa w nowym singlu Clipse zatytułowanym „So Be It”, który oficjalnie ukaże się w piątek, 20 czerwca. Premiera utworu odbyła się na antenie u Funkmaster Flexa, gdzie pojawiły się wersy, które fani jednoznacznie odebrali jako diss wymierzony w dawnego przyjaciela i współpracownika.

„Płakałeś przede mną, umarłeś przede mną” – linijki wymierzone w Kanye?

W utworze Pusha T rapuje:

„You cried in front of me / You died in front of me / Calabasas took ya bitch and ya pride in front of me.”

Te linijki, zdaniem wielu słuchaczy, jasno odnoszą się do Kanye Westa, który mieszkał w Calabasas i publicznie zmagał się z dramatycznym rozwodem oraz kryzysem wizerunkowym.

Pusha T o Kanye: „On wie, że nie uważam go za mężczyznę”

W niedawnym wywiadzie dla GQ, Pusha T odniósł się do swojego konfliktu z Westem. W mocnych słowach ocenił ich relację:

„On wie, że wszystkie problemy, które dziś wypłakuje w internecie, ja mu dawno wytknąłem. Nie mówi do mnie tak, jak do innych. On wie, że nie uważam go za mężczyznę. I właśnie dlatego nie możemy już razem budować niczego. Pokazał mi swoje najsłabsze strony – a ja wiem, co myślę o słabych ludziach.”

Raper z Virginia Beach nie szczędził ostrych słów, nazywając Kanye „chorym” i podkreślając, że ich drogi całkowicie się rozeszły.

Dlaczego inni artyści nadal współpracują z Kanye?

Mimo własnych doświadczeń, Pusha T w rozmowie z Complex próbował wyjaśnić, dlaczego niektórzy muzycy wciąż decydują się pracować z Ye:

„Myślę, że obecność przy kimś takim jak Ye daje ogromną widoczność. To także muzykalność i geniusz producencki, którego artyści dziś szukają.”

Pusha zaznaczył, że zna dobrze muzyczny gust Kanye, ale obecnie interesuje go tylko tworzenie na własnych zasadach, bez kompromisów.

Clipse wraca z nowym brzmieniem i nowym przekazem

Utwór „So Be It” zapowiada powrót legendarnego duetu Clipse (Pusha T i No Malice), który może być jednym z najmocniejszych rapowych wydarzeń 2025 roku. Diss skierowany w Kanye Westa tylko podgrzewa atmosferę i pokazuje, że Pusha nie boi się mówić tego, co naprawdę myśli – nawet, jeśli chodzi o byłych współpracowników.