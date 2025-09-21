Szukaj
Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem

2025.09.21

Premiera wyjątkowego wydawnictwa

Profeat powraca z wyjątkowym projektem. Jego najnowszy album „Aloes” ukazuje się po raz pierwszy w formie fizycznej – na płycie CD. To wydawnictwo jest czymś więcej niż muzyką: wewnątrz krążka znajduje się oryginalny komiks, który rozwija historię obecną w tekstach i dźwiękach.

Dziesięć autorskich numerów tworzy spójny i klimatyczny świat, w którym osobista refleksja spotyka się z bezkompromisowym hip-hopem. Album powstawał naprzemiennie w Warszawie i Paryżu, co słychać zarówno w brzmieniu, jak i w atmosferze całego materiału.

Goście na płycie „Aloes”

Na płycie pojawili się wyjątkowi goście: legenda polskiej rapowej sceny Kasta, francuscy reprezentanci podziemia GLS BB i CLB Diabolo, a także Spisek Jednego, Suwal i inni. Mimo gościnnych zwrotek, „Aloes” to przede wszystkim solowy manifest Profeat’a, który jasno pokazuje jego styl, wrażliwość i muzyczny kierunek.

Profeat o nowym materiale

– To moja nowa muzyczna odsłona. Ewolucja. Najbardziej dojrzały i osobisty materiał, jaki zrobiłem. Bity są hipnotyzujące, ale nie monotonne. Każdy numer ma klimat, a cały album ma dużą wartość „repeat value” – mówi artysta.

Gdzie kupić i posłuchać albumu?

Album „Aloes” dostępny jest już na fizycznym CD (wraz z komiksem) oraz we wszystkich serwisach streamingowych.

